Vera Dijkmans, modelo neerlandesa de 29 años y con millones de seguidores en Instagram, fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en Nueva Jersey.

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El procedimiento ocurrió el pasado 11 de noviembre, cuando llegó en un vuelo procedente de Miami y tenía previsto continuar su viaje hacia Nueva York.

La detención llamó la atención debido a la popularidad de la joven en plataformas digitales, donde acumula cerca de seis millones de seguidores.

Por otra parte, el caso no estaría relacionado directamente con su actividad como creadora de contenido, sino con una serie de antecedentes y procedimientos migratorios pendientes en territorio estadounidense.

Los operativos del ICE han sido duramente criticados a nivel mundial. Foto: Colprensa.

De acuerdo con información del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Dijkmans tenía una orden definitiva de deportación emitida por un juez de inmigración el 26 de mayo de 2026.

La decisión se produjo después de que la modelo no asistiera a una audiencia judicial programada para revisar su situación migratoria.

Las autoridades explicaron que la neerlandesa había sido expulsada de Estados Unidos en marzo de 2019, luego de un intento de ingreso por el Aeropuerto Intercontinental George Bush, en Houston.

Posteriormente, en agosto de 2024, recibió autorización para regresar al país mediante una visa temporal de turista B-2.No obstante, según el DHS, permaneció en territorio estadounidense después de que venciera el periodo autorizado.

La entidad también aclaró que tener una solicitud de residencia permanente en trámite no significa que una persona cuente automáticamente con estatus migratorio legal ni que quede protegida frente a una orden de expulsión.

La familia de Dijkmans ofreció una versión diferente sobre lo sucedido. Su madre aseguró que la joven no recibió la notificación correspondiente a la audiencia judicial porque se encontraba viajando constantemente por Estados Unidos.

Además, explicó que había iniciado gestiones para conseguir la residencia permanente y que desconocía las consecuencias de no presentarse ante el tribunal.

La situación también despertó preocupación por las condiciones del centro de detención Delaney Hall, en Newark, donde permanece bajo custodia migratoria.

El DHS y ICE han intensificado las acciones de control migratorio, que incluyen detenciones y deportaciones de personas indocumentadas. Foto: Getty Images

Sus familiares denunciaron presuntas deficiencias en la alimentación, problemas de higiene, hacinamiento y restricciones para comunicarse con el exterior.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Países Bajos confirmó que tiene conocimiento del caso y que proporciona asistencia consular a su ciudadana. Sin embargo, precisó que no puede intervenir en los procedimientos judiciales estadounidenses ni ofrecer detalles particulares por razones de privacidad.

Según la información difundida por medios neerlandeses y estadounidenses, Dijkmans continuará bajo custodia de ICE mientras se adelantan los trámites para ejecutar la orden de deportación. Hasta el momento, no se ha anunciado una fecha definitiva para su salida del país.

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El caso ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde seguidores y allegados han difundido mensajes solicitando atención para la situación de la modelo.