Estados Unidos

Houston expone su realidad armada: nace SAFEWatch, el primer mapa público de heridas por bala en EE. UU.

SAFEWatch revelará cifras para tomar medidas frente a los asesinatos y lesiones ocasionadas con arma de fuego.

Luciano Andrey Sánchez Florez

3 de diciembre de 2025, 4:33 p. m.
Houston se convierte en la primera ciudad de Estados Unidos en desarrollar una herramienta que permita tener datos acerca de las lesiones y muertes provocadas con arma de fuego.

Este proyecto tuvo un costo de 250.000 dólares y fue financiado por la ciudad de Houston, esta herramienta recopila datos de distintos centros médicos y policiales para poder ser visualizada dentro del panel de información.

Este proyecto también se logra gracias a los esfuerzos de la concejal del distrito C, Abbie Kamin. La doctora Sandra Mckay de UT Health Houston, afirma “Ahora contamos con este conjunto completo de datos basados ​​en la evidencia que nos permite responder”, también menciona la misma doctora que esta herramienta sería la primera en el país en tener estas características.

Según una comunicación telefónica de Komal Sheth, analista sénior del Programa de Ciencia de Datos del HHD, con el medio CHRON, "Es una epidemia de salud pública, y en el departamento de salud, nuestro objetivo es proteger y servir a nuestra comunidad".

Contexto: Niño de 11 años muere tras la broma ‘ding-dong ditch’ en Houston; vecinos exigen justicia y cuestionan uso letal de armas

Sheth también dijo: “Sabemos que cada conjunto de datos tiene sus propias fortalezas, pero también presenta desafíos inherentes, por lo que, al integrarlos todos, buscamos una visión integral del panorama”. Aunque pueden presentarse desafíos en la implementación, este es un gran avance en el manejo de estadísticas para tomar medidas informadas basadas en los datos.

¿Quién puede ver los datos?

La herramienta está planteada para que cualquier persona pueda acceder, allí encontraran información relacionada de tiroteos por edad, código postal, inclusive si el incidente fue causado de manera involuntaria o si ocasionó algún homicidio.

Problemáticas con las lesiones de arma de fuego

Según varias fuentes, entre ellas la concejal Abbie Kamin menciona que “Más de 200 fueron tiroteos involuntarios. La mitad de ellos fueron niños y jóvenes menores de 24 años”. Además, los centros de trauma nivel uno de Houston reportan grandes cifras de casos relacionadas con heridas por arma de fuego.

Contexto: Trump pide armar a los ciudadanos para combatir el “mal” tras masacre en Texas

Dice Kamin “Todos nuestros centros de trauma de nivel uno y el centro médico más grande del mundo se están uniendo y se reunirán no solo para discutir esto, sino también para encontrar formas de enfocarse en intervenciones basadas en la salud para salvar vidas en Houston”.

Esto seguramente contribuirá a la creación políticas preventivas que podrán ser analizadas a partir de la información que se va consignando en la novedosa herramienta.

SAFEWatch está disponible desde el pasado 2 de diciembre y se actualizará trimestralmente, la actualización estará a cargo del departamento de salud de la ciudad de Houston.

Noticias Destacadas

