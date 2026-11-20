En un duro pronunciamiento, el presidente Abelardo De La Espriella pidió a las autoridades de los Estados Unidos investigar al expresidente Gustavo Petro.

Presidente Abelardo De La Espriella pide a la justicia de EE. UU. procesar y encarcelar a Gustavo Petro, “una empresa criminal”

La declaración se dió después de que se realizaran las jornadas de protestas convocadas por el exmandatario este jueves.

“Desde aquí hago un llamado directo a las autoridades judiciales de los Estados Unidos para que las investigaciones relacionadas con hechos de corrupción, narcotráfico o cualquier otra conducta de delictiva avancen con todo rigor y la independencia del sistema judicial de los Estados Unidos. El Gobierno de Petro fue una empresa criminal”, aseguró el mandatario que luego dijo que Estados Unidos tiene la competencia para “investigarlo y encarcelarlo”.

El expresidente Petro respondió a esas declaraciones en un trino.

“La democracia es el poder del pueblo. Significa que las decisiones de un pueblo libre son mandato.Nunca los pueblos dan golpes de estado, estudie y lea Abelardo, es el pueblo la fuente del poder”, dijo.

Abelardo De La Espriella describe a Petro: “Degenerado, vicioso, mal padre, mal marido, mal hijo, mal amigo, mal ejemplo”

Sobre la mención a los Estados Unidos dijo: “Su insulto es a Colombia porque amenaza con justicias extranjeras cuya bandera obedece por ser súbdito extranjero, pero yo hablo de Colombia y sus problemas, la democracia es el poder del pueblo y si un tirano va contra la vida y la existencia de su pueblo, entonces es el pueblo el que decidirá sobre el tirano”.

Presidente Abelardo De La Espriella y expresidente Gustavo Petro Foto: FLickr Presidencia y Getty

En las manifestaciones, el exmandatario había dicho: “No se trata de esperar hasta el 2027. No se trata de esperar hasta el 2030. La movilización tiene que ser ya, permanente y cada vez más amplia. Es la movilización masiva la que lleva a cambiar ya el gobierno actual ilegitimo. Quizás no hay que esperar el voto. Hay que actuar en las calles de inmediato”.

Las declaraciones de Gustavo Petro generaron un enorme rechazo en la clase política. El exmandatario ha dicho en reiteradas ocasiones que no reconoce el triunfo de Abelardo De La Espriella en las urnas y ha querido lanzar una narrativa contra la transparencia del proceso electoral, pese a que está demostrado por organismos nacionales e internacionales que no existieron allí irregularidades.

El presidente De La Espriella aseguró que no permitirá que el exmandatario menoscabe la democracia. “Que Petro y Cepeda me critiquen, que sus seguidores me ataquen, me tiene sin cuidado, no tienen autoridad moral para absolutamente nada, pero, como les digo, no voy a aceptar que atenten contra la democracia y la institucionalidad o que promuevan un golpe de Estado”, dijo.

“Al señor Petro y al señor Cepeda les encanta el poder, pero no les gusta la democracia”, reiteró.

El primer mandatario también hizo una descripción de lo que es el expresidente de izquierda: “amoral, corrupto, degenerado, vicioso, mal padre, mal marido, mal hijo, mal amigo, mal gobernante y pésimo ejemplo para la sociedad”.