Aumenta la polémica en Colombia por cuenta de los documentos que adulteró la congresista Luz Verónica Estrada para aspirar a un contrato en la Dian y en diferentes empresas del sector privado.

No solo falsificó los títulos de ingeniería en la Universidad Nacional y en la Universidad de Antioquia, sino también las tarjetas profesionales. La opinión pública se ha encargado de desempolvar a sus padrinos políticos.

Si bien Estrada no se ha pronunciado sobre la controversia y escogió el silencio, diferentes sectores políticos, incluso el suyo, el Pacto Histórico, le han pedido que renuncie a la curul en la Cámara de Representantes por los múltiples interrogantes que la rodean.

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En medio del escándalo, se conoció que la senadora Isabel Zuleta impulsó el nombre de la cuestionada líder social para que tuviera un asiento en el Legislativo. Así lo prueba un video que ha circulado ampliamente en las redes sociales.

En la grabación se escucha cómo Zuleta pidió a los seguidores del movimiento de izquierda en Antioquia votar por Estrada en el marco de la consulta interna del 26 de octubre de 2025, cuando el Pacto seleccionó a su candidato presidencial y armó las listas cerradas que compitieron en las elecciones de marzo de 2026.

Isabel Zuleta presentó a Luz Verónica Estrada como su "fórmula" a la Cámara de Representantes en la consulta interna del Pacto Histórico en octubre de 2025. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/hwgU50zOCa — Revista Semana (@RevistaSemana) November 20, 2026

Zuleta dijo: “Un saludo para el pueblo minero del departamento de Antioquia, les habla Isabel Cristina Zuleta. Quiero invitarlos a que nos acompañen el próximo 26, dentro de ocho días, el domingo, 26 de octubre, para que salgamos a movilizarnos en las urnas, para continuar con esta lucha minera. Les pido que acompañen a mi fórmula, la candidata a la Cámara de Representantes por Antioquia, en el Pacto Histórico, marcando el número 19”.

Después de esa manifestación, tomó la palabra Luz Verónica Estrada: “También quiero hacerles una invitación muy especial a todo ese sector minero del departamento de Antioquia para que apoyen a la senadora Isabel Cristina Zuleta marcando el número 51 en el tarjetón de Senado para continuar con estas luchas”.

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Al estallar el escándalo de los títulos falsos de su “fórmula” en las elecciones, Zuleta emitió un comunicado en su cuenta oficial de X sobre los respaldos que dio en el marco de la carrera por el Congreso de la República.

“Apoyé múltiples candidaturas a la consulta del Pacto Histórico en Antioquia y en el país, mujeres y hombres que he conocido en los procesos populares y que hicimos campañas colectivas por este proyecto político. No soy juez ni tengo por qué preguntarle a cada candidatura por sus títulos; jamás lo hago ni lo haré, menos cuando sé de las enormes dificultades que tenemos los sectores populares para poder estudiar. No he hecho parte de ningún comité que verifique condiciones ni documentos requeridos”, dijo la senadora.

De igual manera, Zuleta rechazó la falsificación de títulos: “Quienes hacemos parte de un proyecto político de izquierda tenemos una responsabilidad aún mayor con la defensa de la educación pública y con las clases populares que representamos. Rechazo cualquier falsificación de títulos académicos, como la que se ha denunciado en el caso de Verónica Estrada. Lo que corresponde es que dé explicaciones claras y que la justicia esclarezca los hechos”.