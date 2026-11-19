Jonathan Vásquez, el alcalde de Barrancabermeja denunciado por el presidente De La Espriella por presuntas irregularidades con el polémico contratista Jorge Humberto Argüello, conocido públicamente como Bachiller, negó todo vínculo entre ellos.

Sin embargo, SEMANA reveló en la mañana de este jueves un video que prueba su relación y ahora tiene nuevas imágenes de familiares cercanos de los implicados en compañía.

Maycol Vasquez —el hermano del alcalde— y Cristian Argüello —el hijo del contratista— aparecen juntos en varias imágenes que SEMANA revela y con las que se evidenciaría una cercanía entre las familias vinculadas en el escándalo revelado por De La Espriella.

A continuación, las imágenes:

Cristhian Arguello y Maycol Vasquez en un acto de campaña. Foto: Suministradas a SEMANA - API

De izquierda a derecha: Cristhian Arguello, hijo del contratista conocido como Bachiller, y Maycol Vasquez, hermano del alcalde de Barrancabermeja. Foto: Suministradas a SEMANA - API

El presidente Abelardo De La Espriella denunció en la fiscalía a Jonathan Vásquez, el alcalde de Barrancabermeja, por presuntas irregularidades en la contratación de más de 119.000 millones de pesos de regalías en ese municipio. En respuesta, el mandatario local negó cualquier vínculo con el contratista.

En diferentes entrevistas, Vásquez asegura que no tiene cercanía con Argüello, pero las imágenes que SEMANA ha revelado este jueves demostrarían un vínculo entre las familias.