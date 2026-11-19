Un nuevo golpe contra las finanzas ilícitas del ELN en el departamento del Vichada propinó el Ejército. De acuerdo con la información militar, fueron decomisadas cerca de cuatro toneladas de cocaína.

“55 mil millones menos para financiar la criminalidad. Así de contundente fue la operación de nuestra #Brigada28, de @Ejercito_Div8, junto con @FuerzaAereaCol y @FiscaliaCol, en La Primavera, #Vichada, con la que se incautaron cerca de cuatro toneladas de clorhidrato de cocaína que pertenecerían al ELN”, señaló el Ejército.

Agregó la autoridad militar que: “tropas de la #Brigada28, de @Ejercito_Div8, junto con @FuerzaAereaCol y @FiscaliaCol, ubicaron 3900 kg de clorhidrato de cocaína ocultos en un vehículo que era objeto de seguimiento por inteligencia militar”.

Sobre cómo se logró la incautación del cargamento ilegal, manifestó el Ejército que: “el cargamento, que pertenecería al ELN, tendría como destino rutas internacionales hacia Estados Unidos y Europa. Durante la operación también fueron capturadas dos personas e incautados teléfonos celulares y dinero en efectivo”.

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