Fuentes militares le confirmaron a SEMANA que el décimo bombardeo del gobierno del presidente Abelardo De La Espriella fue contra la cabecilla alias Bertha o Lina, del frente Luis Carlos Cárdenas del ELN.

La acción militar se ejecutó en zona rural de Dagua, en el departamento del Valle del Cauca, mientras la insurgente se encontraba acompañada de 17 integrantes.

Las Fuerzas Militares que ya insertaron tropas al sitio verifican si Bertha murió en medio de la acción de la Fuerza Aérea.

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