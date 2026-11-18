El fentanilo es una droga opioide sintética que actúa sobre receptores del cerebro, interviniendo en la percepción del dolor, afectando adicionalmente los mecanismos que regulan la respiración. La extrema peligrosidad del fentanilo se explica por tres factores: su extraordinaria potencia, su capacidad para provocar una dependencia severa y la facilidad con que una dosis aparentemente pequeña puede causar la muerte.

Para producir fentanilo no se necesitan cultivos, ni mano de obra para la siembra y cosecha, pero sí se requieren precursores químicos, principalmente importados desde Asia. Al elaborarse el fentanilo en laboratorios pequeños (muy fáciles de instalar y desmontar), son más difíciles de detectar y erradicar que un cultivo o laboratorio de coca. Su fabricación requiere especialistas capaces de manejar procesos de síntesis, purificación y análisis químico. Pero lo más importante del fentanilo, aún más que el no tener que depender de que existan campesinos dispuestos a cultivar coca y “raspachines” para cosecharla. Siendo extraordinariamente rentable por kilo como fácil de transportar. Los narcotraficantes suelen mezclar el fentanilo con heroína, cocaína, metanfetaminas y otras sustancias, o lo incorporan a pastillas falsificadas que imitan medicamentos.

Colombia históricamente ha sido un país de cocaína, no de drogas sintéticas. Informes internacionales de inteligencia, como lo señala un reciente artículo en el diario El Tiempo, señalan que tanto el ELN como las disidencias de las Farc pueden estar incursionando de lleno en el negocio del fentanilo. La realidad es que estos dos grupos narcoterroristas ya tienen control territorial, corredores fronterizos, redes de contrabando, laboratorios, contactos internacionales y capacidad para mover precursores químicos, habilidades que les permiten, sin construir toda la cadena, pasar de traficar cocaína a traficar y producir sintéticos como el fentanilo. A esta capacidad logística de entrar de lleno en este negocio mortal se le agrega la total falta de escrúpulos de los elenos y farianos. Los motores económicos de los narcoterroristas del ELN y de las disidencias de las Farc, aparte del narcotráfico, son la minería ilegal, el secuestro y la extorsión. Según informes de inteligencia citados por prensa colombiana, entrar de lleno en un negocio nuevo y muy rentable como el fentanilo le daría al narcoterrorismo binacional más recursos para armas, reclutamiento, control territorial y fondos para sostener el conflicto en un momento en que los procesos de paz con el ELN y las disidencias están rotos.

Y es doblemente peligroso que los narcoterroristas del ELN y las disidencias de las Farc añadan a su portafolio criminal el fentanilo porque ellas ya tienen lo que cualquier grupo delincuencial nuevo tardaría años en construir, como son las rutas y redes internacionales. El actual gobierno de ADLE tiene que hacer todos los esfuerzos a su alcance para evitar que Colombia se convierta en un nuevo centro de producción de una sustancia que ya ha ocasionado una tragedia sanitaria en Norteamérica. La lucha frontal y sin cuartel contra los narcoterroristas del ELN y de las disidencias de las Farc es más necesaria e indispensable que nunca.

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Apostilla: La única forma de que los narcoterroristas en Colombia no entren de lleno en el negocio del fentanilo es hacer que, como lo señalaba un especialista, “esa incursión sea cara, riesgosa y poco rentable en cada eslabón: que el precursor no llegue, que el laboratorio sea detectado rápido, que el dinero no se pueda lavar, y que en el territorio haya una alternativa real para los jóvenes que hoy reclutan”.