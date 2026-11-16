La ciberseguridad no es un problema de los ingenieros

Hasta hace poco, la palabra ciberseguridad hacía pensar en antivirus, contraseñas y técnicos encerrados en un cuarto frío. Esa imagen ya no sirve. El Foro Económico Mundial lo planteó sin rodeos en un informe reciente sobre el “punto de inflexión” de la ciberseguridad: proteger lo digital dejó de ser un asunto técnico y se volvió una condición de estabilidad económica y de supervivencia institucional. En Colombia sabemos de qué se trata. Las universidades están en primera línea de esa exposición, aunque rara vez lo digan. Guardamos historias académicas, datos financieros de las familias, información biométrica, resultados de investigación y propiedad intelectual. Operamos, cada vez más, sobre plataformas virtuales de las que dependen estudiantes en todos los rincones del país. Un ataque que cifre esos sistemas en plena semana de matrículas no es un incidente técnico, es una crisis de continuidad y de reputación y también es un problema legal por el tema de la protección de los datos. La firma Gartner ubicó este año el descubrimiento de vulnerabilidades mediante inteligencia artificial como el principal riesgo emergente para las organizaciones. Dicho en sencillo: la misma tecnología que celebramos en las aulas les permite a los atacantes encontrar puertas abiertas más rápido de lo que alcanzamos a cerrarlas.

¿Qué debe cambiar? Primero, quién responde. Mientras la ciberseguridad se trate como un rubro del departamento de sistemas, se financiará como un gasto que se recorta en tiempos difíciles y solo se recordará después del desastre. Los gobiernos universitarios deben preguntar, con la misma regularidad con que revisan el flujo de caja, cuántos días tardaría la institución en volver a operar tras un ataque, cuánto costaría y quién toma las decisiones en medio de la crisis. Segundo, cómo se habla. El Foro insiste en construir un lenguaje común entre técnicos y directivos. Un rector no necesita entender cómo funciona un cifrado, sino qué está en riesgo, cuánto vale y qué se está haciendo para protegerlo. Tercero, cómo se mide y cómo se financia. Lo que no se mide no se gestiona, y lo que no tiene presupuesto propio no existe. Invertir en prevención siempre sale más barato que pagar una crisis

Un número significativo de IES ha llevado esta conversación al gobierno institucional. La ciberseguridad, la gobernanza tecnológica y la continuidad del servicio deben hacer parte de los riesgos estratégicos y de la apuesta por la transformación digital y la inteligencia artificial delas instituciones. No se hace porque esté de moda, sino porque la confianza de un estudiante que se forma, por ejemplo a distancia desde un municipio apartado, depende de que su información y su proceso académico estén a salvo. Pero aquí no solo hay una amenaza. Colombia necesita miles de personas capaces de proteger la infraestructura digital de pymes, alcaldías, hospitales y colegios, y esa capacidad no puede quedarse en las grandes ciudades. Las universidades pueden formarlas con posgrados, microcredenciales y programas para quienes ya trabajan. También pueden investigar soluciones pertinentes para los territorios y enseñar a las comunidades a usar la tecnología de forma segura y crítica. Con una condición: predicar con el ejemplo. Ninguna institución será creíble enseñando ciberseguridad si antes no ha puesto en orden su propia casa.

Para quienes dirigen IES, o cualquier organización, la pregunta ya no es si habrá un incidente, sino qué tan preparados están cuando llegue. Responderla no les corresponde a los ingenieros, sino que corresponde a todos.