Una verdad a medias

Hay algo profundamente contradictorio en estos tiempos, hemos ampliado el lenguaje de los derechos y, al mismo tiempo, hemos multiplicado los cerrojos para decidir quién y cómo puede entrar. Para ser escuchado parece ser necesario cargar una etiqueta, exhibir algo alusivo o demostrar, como sea posible, que uno está en el grupo “correcto”. La causa seguramente es justa y, sin embargo, la pertenencia no debería convertirse en requisito.

Los derechos humanos nacieron para poner límites al poder y proteger la dignidad de todos, no para convertirse en beneficios exclusivos de comunidades que compiten por el certificado de quién es “más” víctima. Los roles de víctima y el de victimario dan tantas vueltas y tienen unas escalas tan amplias como ventanas ofrece la vida; la igualdad no puede funcionar por turnos, ni el respeto depender del color de la pancarta. Si defendemos la libertad, la igualdad y la fraternidad solo cuando las ejerce alguien que piensa como nosotros, solo defendemos una preferencia.

Los grupos construyen identidad trazando fronteras entre quienes pertenecen y quienes quedan fuera y esa simple división entre nosotros y ellos, inevitablemente, genera favoritismos, prejuicios y categorizaciones, es decir, relaciones de poder. Si vamos a hablar de cara y sin ninguna

vergüenza del estado actual de la lucha por el reconocimiento de los derechos humanos, a todos los niveles, es importante dejar sobre la mesa el hecho de que como seres gregarios, biológicamente, buscamos pertenencia creando grupos, los grupos necesitan fronteras, las fronteras fabrican adversarios y, al final, sin darnos cuenta, terminamos reproduciendo la exclusión que prometimos combatir y repetimos la historia. Cambiamos el uniforme, no la lógica.

Me dirán que esto es una provocación y no faltará quien quiera señalarme con su dedo índice, increpando con palabras condenadas a las cadenas de la ira, puede ser; pero quiero aprovechar este espacio para hablar del feminismo, si me quieren funar, como se dice ahora, adelante. Sí, del feminismo, desde mi óptica, que no debería necesitar carnet ideológico, ni fecha de vencimiento. ¿Desde cuándo hay feministas de izquierda y de derecha como si la igualdad fuera una franquicia política? Leí el trino que publicó una reconocida periodista hace poco haciendo sin pudor alguno, distinción entre unas y otras. Pregunto: ¿la igualdad ante la ley también viene ahora con orientación partidista? ¿Hay que consultar el programa electoral antes de exigir que no nos discriminen? ¿Las víctimas y los victimarios tienen mayor o menor relevancia de acuerdo a su ideología? No solo lo planteo por los videos y las revelaciones sobre sexo y poder que el país conoció esta semana que termina, lo digo también desde una conversación que tuve durante mi participación en AUTHERA, el congreso de menopausia más importante y grande del país. Allí planteé una pregunta que debe gustar tan poquito como mi reflexión sobre el carnet político del movimiento en favor de los derechos de las mujeres: ¿Dónde está el feminismo para nosotras las mayores de cincuenta años? Parece que la agenda pública, la publicidad y las mismas feministas de menos de cuarenta, nos recuerdan mientras somos reproductivas, pero, después, cuando sencillamente somos productivas, como si eso no fuera suficiente, trabajando, cuidando, conteniendo, acompañando, creando o transmitiendo experiencia, nos volvemos paisaje, a pesar y por encima de los saberes y de la memoria que deberían contar, mucho más, que el pensamiento político, el cliché de la añoranza, la juventud eterna, las miradas inescrupulosas y la percepción sesgada.

España acaba de dar un paso normativo que merece atención: el Real Decreto-ley 31/2026, que incorpora una situación especial de incapacidad temporal para patologías limitantes derivadas de trastornos menopáusicos secundarios. La medida entra en vigor el 1 de diciembre de este año y no concede una baja automática por menopausia; exige afectación que impida trabajar y atención del sistema de salud español. No resuelve por sí sola la invisibilidad laboral de las mujeres en peri y menopausia, pero reconoce que una realidad antes relegada, merece una respuesta institucional.

Aquí me remito a unos renglones anteriores con otra, o con la misma pregunta formulada desde otro ángulo: ¿Tiene que tener la menopausia carnet ideológico para poder existir dentro del movimiento feminista? ¿Los derechos de las mujeres se limitan a la edad o a la manera de pensar, entender y abordar el mundo? ¿Se está luchando por los derechos de todas, incluyendo a las mujeres vulnerables, sin distingo de edad o de bandera política? ¿Es menos víctima la mujer de 60 años o la que fue instrumentalizada por un verdugo de izquierda o de derecha? ¿El delito o el olvido no es el mismo? ¿La violación y asesinato de una mujer de la tercera edad solo pasa por el registro matutino de las noticias, pero no del movimiento que debería levantarse, a todas luces, por su feminicidio?

Lo verdaderamente inquietante es que mientras discutimos quién tiene derecho a hablar, el algoritmo nos entrega a domicilio una dieta diaria de miedo, indignación y enemigos. Deslizamos el dedo durante horas y horas y llamamos libertad a escoger entre contenidos diseñados para enfurecernos. Nos manipulan con diferencias y nosotros, muy autónomos, muy enterados, muy independientes, entendemos esto como un derecho adquirido, un clic, un voto para ganar un cupo hacia la huidiza pertenencia.

Tal vez el progreso no consista en inventar una bandera para cada herida, sino en lograr que ninguna herida necesite una bandera para ser reconocida. Los derechos no son premios por pertenecer: son el suelo común. Si para defender la dignidad de una persona tenemos que retirársela a otra, no hemos llegado a la igualdad. Solo hemos cambiado el maquillaje; y la historia, que tiene un sentido del humor bastante negro, vuelve a sentarnos en la misma mesa, con distinto vestuario y recitando el mismo guion.