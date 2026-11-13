El norte de 2027

¿Qué monitorear de las condiciones externas materializadas en el devenir de la economía de Estados Unidos?

Lo bueno: la inversión

Los equipos de alta tecnología, el software y la construcción de centros de datos han representado la gran mayoría del crecimiento de la inversión y la productividad empresarial desde 2025 en Estados Unidos. Según Goldman Sachs, la IA seguirá siendo el principal motor del crecimiento de la inversión empresarial. El banco de inversiones proyecta que en 2026 superará los 900.000 millones de dólares y alcanzará los 1,4 billones de dólares para finales de 2027, lo que equivale aproximadamente al 4 por ciento del PIB de Estados Unidos.

Por tanto, la inversión fija empresarial tendrá un crecimiento real del 8 por ciento en 2027, el doble de lo que espera el consenso de proyecciones. Impulsado por la inversión, el PIB real americano crecería un 2,4 por ciento en 2027.

La moratoria a los nuevos centros de datos, tras las elecciones del 3 de noviembre, no preocupa, pues solo afectaría a los pocos proyectos que no cuentan ya con los permisos necesarios.

Lo malo: la financiación

Según la Reserva Federal, la deuda relacionada con la inteligencia artificial ha aumentado rápidamente –con incrementos notables en bonos corporativos, crédito privado y financiación de proyectos– y va camino de superar los 800.000 millones de dólares en 2026. Al sumar otras obligaciones, en forma de compromisos contractuales y de arrendamiento a largo plazo, así como garantías de valor residual, se estima que los pagos superarían en más de tres veces el importe de la deuda.

Para la FED, los riesgos más importantes devienen de si los ingresos derivados de la IA no alcanzan a cubrir los costos, que aumentan con rapidez. De ser así, podría darse una caída fuerte en la cotización bursátil de las empresas de IA, un incremento de los costos de financiación y un menor acceso al crédito.

Ya este año hubo campanazo de alerta. A pesar de que la adopción de la IA ha crecido de manera significativa, las tasas de interés de largo plazo en septiembre llegaron a niveles no vistos en 20 años, lo que suscitó gran preocupación, pues obligarían a que una mayor parte de los ingresos se destinara al pago de intereses.

La competencia por el capital seguirá siendo el tema central, como ya lo ha sido en 2026. Las extraordinarias necesidades de financiación de la IA riñen con las necesidades de financiar el elevado endeudamiento del Gobierno americano, el gasto en seguridad energética y en defensa. Esta competencia por el capital podría encarecer el precio del capital, aumentar la incertidumbre del valor de las empresas de la IA en la bolsa y fortalecer el dólar, como ha ocurrido por momentos en los últimos meses. En ese caso habría que ver cómo navegar en mercados de crédito cada vez más selectivos, según la firma BlackRock.

En 2027 será muy importante monitorear las tasas de interés a largo plazo, el propio desempeño de las bolsas y la cotización mundial del dólar.

Lo feo: la inflación

Las presiones inflacionarias siguen muy presentes.

Varios de los factores que actualmente impulsan la inflación, como los aranceles, se atenuarán en 2027, pero la inflación ha resultado ser más persistente de lo previsto.

La falta de avances en la reducción de la inflación refleja, en gran medida, una confluencia de perturbaciones ajenas a las condiciones del mercado laboral.

Según la Reserva Federal, la notable mejora de la productividad en los últimos años ha hecho que el crecimiento de los salarios se ajuste al ritmo que cabría esperar si la inflación fuera del 2 por ciento, es decir, estuviera en la meta.

Según estudios del banco central, los aranceles, la energía y las presiones sobre los precios relacionadas con la inteligencia artificial representaron, cada uno, aproximadamente una cuarta parte de la inflación subyacente, que ha permanecido por encima del objetivo.

Con los últimos datos conocidos esta semana, el panorama se ha deteriorado. Las presiones que se habían concentrado en unas pocas categorías estarían extendiéndose a otros elementos de la canasta básica.

Para la FED, lo más preocupante es que la inflación de los servicios no está disminuyendo y que no se deba a los precios del petróleo, a los aranceles ni a otros factores que pudieran ser transitorios.

La reciente sorpresa de inflación podría contagiar las expectativas a lo largo de los próximos meses. Por eso no es raro ver que las nuevas intervenciones de los miembros del comité de política monetaria se endurecen; saben que los riesgos en torno a las noticias sobre la inflación son efectos que se empiezan a materializar a muy corto plazo.

El endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos antes de terminar el año obedecería a la necesidad de actuar de forma rápida, actuar para que las presiones inflacionarias no se intensifiquen, no se amplíen aún más ni se arraiguen en las expectativas de los consumidores y las empresas.