Inflación acomodada

Si hay algo que, desafortunadamente, llegó para quedarse, es la inflación, no solamente en Colombia con sus complejidades, sino en los Estados Unidos y otros países. En esos territorios los bancos centrales no han tenido éxito combatiendo ese flagelo con tasas de interés.

Aunque el caso colombiano es peculiar por las pendejadas que hizo en materia económica el gobierno Petro, como el aumento del salario mínimo del 23 % o querer hacer crecer la economía a punta de gasto público. La realidad es que esa meta del 3 % del Banco de la República no se cumple hace bastante tiempo.

Ya los principales analistas del mercado subieron las expectativas de inflación para el cierre del año por encima del 7 %. Hace unos meses hablaban del 6 % o un 6,5 % y, aunque es alta, la preocupación es mayor para el año entrante. No ven cómo pueda bajar la inflación, así el Banco de la República mantenga las tasas altas por más tiempo. Algunos piensan que el 5 % de inflación que tenían para el 2027 no se va a cumplir.

Son muchas las razones para el pesimismo. Lo primero será ver cómo se negocia el salario mínimo en el primer año de gobierno: pensemos entonces que el aumento estará por los lados del 10 %, esto claramente inflacionario.

Segundo, el precio del gas en los mercados está muy alto y hoy tenemos que importar más del 40 % del gas que necesitamos: esto aumentará su precio para el consumo doméstico, pero más grave aún para los industriales, que tendrán que aumentar el costo de sus productos finales por cuenta de esto.

La tercera razón tiene que ver con la Ley de Rescate Fiscal que cursa hoy en día en el Congreso: en el proyecto se aumenta el impuesto del IVA a productos que tienen uno menor o que no lo tienen.

Y la cuarta razón es el dólar: tuvimos este año una tasa de cambio muy bajita, es complicado que el otro año no suba y de esta manera aumente el precio de los productos importados.

Adicionalmente a todo lo expuesto anteriormente, es claro que una inflación elevada conlleva tasas de interés altas para inversión, por ende para créditos de toda índole. Es muy complicado reactivar la construcción con tasas de interés en estos niveles.

Los que pensaban que con la llegada del Gobierno del Tigre las tasas de los TES bajarían mucho más, se equivocaron. Mientras siga existiendo la incertidumbre sobre que el Gobierno pueda hacer los cambios que quiere y que la inflación se tranquilice, estas tasas seguirán altas. Por ende, el Gobierno seguirá pagando muchos recursos en intereses que hace unos años eran imposibles.

Lo único que podría reducir la inflación es el corte de OPS, de personas que no hacían mucho en su trabajo, pero sí iban a restaurantes y gastaban. Ahora tendrán que salir a buscar un puesto y a cuidar los centavos. Antes los millones se cuidaban solos.

Si este año ha sido complejo por el tema electoral, por el Mundial y por el terremoto, el año entrante se vislumbra más complejo.