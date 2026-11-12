Pérdida de investidura: la muerte política bajo examen

Figura: La pérdida de investidura es la sanción más severa para un congresista, diputado, concejal o edil: lo separa del cargo y lo inhabilita de por vida para volver a aspirar a un cargo de elección popular. Por eso se le llama ‘muerte política’. La Constitución de 1991 la creó para depurar las corporaciones públicas y la puso en manos de cualquier ciudadano. Procede, entre otras causales, por violar el régimen de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses, por indebida destinación de dineros públicos y por tráfico de influencias. La Ley 1881 de 2018 exigió probar dolo o culpa grave, creó la doble instancia y fijó una caducidad de cinco años.

Sentencia: En la C-048 de 2026, la Corte Constitucional declaró inexequible la exigencia de una “sentencia condenatoria en firme” que la Ley 2200 de 2022 impuso para que un diputado perdiera la investidura por indebida destinación de dineros públicos o tráfico de influencias. Esa condición no existe para congresistas, concejales ni ediles. La Corte concluyó que el privilegio viola la igualdad: el proceso de pérdida de investidura ya protege la presunción de inocencia, y esperar el fallo penal volvería inútil la acción, que caduca en cinco años. No es nuevo: en 1994, la C-319 declaró inexequible una regla similar para los congresistas.

Polémica: El fallo acierta en lo esencial, pero deja preguntas abiertas. La Corte afirma que se puede perder la investidura incluso con absolución penal. Sin embargo, el artículo 23.2 de la Convención Americana solo permite restringir derechos políticos por “condena, por juez competente, en proceso penal”, y así lo aplicó la Corte Interamericana en el caso Petro en 2020. La sentencia no discute ese precedente. Además, la sanción es única y perpetua: recibe la misma pena quien trafica influencias y quien no se posesionó a tiempo.

Reversa: La muerte política no siempre es definitiva. La Corte Constitucional ha dejado sin efecto varias sanciones por tutela: la de los representantes Noel Ricardo Valencia y Héctor Javier Vergara, sancionados sin examinar su culpa (SU-424 de 2016); la de Libardo García Guerrero (SU-474 de 2020), y las de otros concejales (SU-501 de 2024, SU-292 de 2025 y SU-082 de 2026). Otros no corrieron igual suerte, como el senador Ricaurte Losada, sancionado en 1994, a quien se le negó la tutela (T-193 de 1995). Y esta semana la CIDH concluyó que Colombia vulneró los derechos políticos de Luis Alfonso Hoyos, quien perdió su investidura en 2001, y recomendó dejar sin efecto la sanción.

Lecciones para Colombia: La figura es pertinente porque permite expulsar a un corrupto de su curul sin esperar años de proceso penal. Pero esa fuerza exige rigor. El Congreso debería graduar la sanción, con inhabilidades temporales para las faltas formales y la perpetua solo para la corrupción, y precisar qué se entiende por culpa grave. El Estado, a su vez, debe explicar ante el sistema interamericano por qué una inhabilidad perpetua sin condena penal es compatible con la Convención.

Límites: La C-048 cierra un privilegio injustificado: no puede haber elegidos de primera y de segunda. Pero una sanción tan poderosa solo conserva su legitimidad si es proporcional y si resiste el examen de los tribunales que Colombia misma aceptó. Sancionar sin garantías termina por debilitar la democracia que se quiere proteger.

¿Y qué hacer con la diferencia de trato entre miembros de corporaciones públicas y cargos uninominales, elegidos popularmente?

Cita de la semana: “Toda empresa grandiosa puede fracasar por nimiedades”. Enrique Serrano, Donde no te conozcan (2007).

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