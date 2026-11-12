El polvorete de Petro

Hace unos días leí el ensayo Crónica de un emirato y una dinastía, un libro de J. J. García publicado en 1985, que hace un memorial de agravios contra los gobiernos de Alfonso López Michelsen y Julio César Turbay Ayala, a los que atribuye los peores vicios de la política colombiana. El autor es especialmente cruel con Turbay, a quien retrata como un mandatario más interesado en las fiestas, el alcohol y el cortejo de damas que en los asuntos de la Presidencia.

El libro recoge una anécdota que yo ya había escuchado: el escándalo que provocó Turbay cuando bailó sugestivamente El Polvorete frente al entonces obispo de Cúcuta, Pedro Rubiano Sáenz. Fue tal el escándalo, que el futuro cardenal expresó su férrea indignación por semejante inmoralidad en una carta abierta.

El culmen del relato es un viaje presidencial de Turbay a Europa, a bordo de un avión de Avianca, acompañado de su familia y varios ministros y dirigentes. Según el autor, la comitiva anduvo errante por el continente, incurriendo en gastos escandalosos durante una gira más recreativa que diplomática. La excursión habría incluido una visita al Lido, el exclusivo cabaret parisino donde el presidente habría intentado bailar con las damiselas de turno.

No sé cuánto de lo narrado sea cierto. Historias sobre las vidas paralelas de los presidentes ha habido desde siempre. El poder presidencial lleva aparejada una inevitable intromisión en la intimidad de quien lo ejerce. Alfonso López Pumarejo fue cuestionado por las actuaciones de su hijo López Michelsen en el caso de la Handel y por el truculento crimen del boxeador Mamatoco, alrededor del cual circularon versiones sobre un improbable adulterio entre una dama de la alta sociedad y otro de sus hijos. Agobiado por los escándalos y las dificultades políticas, terminó renunciando a la Presidencia. Incluso la novela El Tío parodió, bajo seudónimos apenas disimulados, la vida de Eduardo Santos y sus descendientes.

Y así podríamos seguir. Unas historias serán ciertas, otras falsas y algunas más, verdades deformadas. Por eso los políticos, en Colombia y en el mundo, donde se les acusa hasta de ser reptilianos, necesitan cuero de rinoceronte. La difamación viene con el acta de posesión.

De ahí que resulte tan ridícula la defensa de la vida privada de Gustavo Petro que han emprendido sus acólitos. Y aquí pregunto yo: ¿cuál vida privada?

Desde que a Petro se le ocurrió convertirse en presidente, hizo cuanto pudo para venderse como padre y esposo ejemplar. Durante más de quince años exhibió a su familia como testimonio de los sacrificios de un hombre que lo había dado todo por construir un hogar de cuento de hadas. La esposa abnegada, las hijas perfectas militantes del progresismo y los demás hijos, revolucionarios de primera fila en el exterior. Una familia modélica al servicio de la causa política.

¿Y para qué tanta alharaca?

Ah, pues para que votaran por él. Para convencer a los colombianos de que quien había levantado semejante estirpe también podía levantar un país. Y muchos le creyeron.

Así que el primero en revelar la vida privada de Petro fue el propio Petro. Claro, se trataba de una fabulación, una puesta en escena. Detrás del cuento de hadas había un hijo al que él no crió, una esposa cuyo papel distaba del que se exhibía públicamente y una familia menos idílica de lo que pretendía hacernos creer. Según las conversaciones entregadas por Day Vásquez, aquel padre modelo habría tenido que ser recogido por su hijo en condiciones deplorables, después de una fiesta que parecía sacada de la biografía de Charlie Sheen o Diego Armando Maradona.

Y aquí viene el problema grave, que no son solamente los señalamientos sobre una presunta adicción a las drogas. Lo verdaderamente grave de toda la situación son las acusaciones sobre la presunta utilización de recursos públicos para pagar servicios de prostitución.

Entonces la discusión deja de ser un asunto de alcoba. A nadie debería importarle con quién se acuesta un presidente o cómo resuelve sus problemas matrimoniales, siempre que no comprometa sus funciones ni los recursos del Estado. Pero cuando se sospecha que los dineros públicos pudieron financiar sus excesos personales, la intimidad deja de ser una respuesta suficiente. Y cuando el propio político ha utilizado su familia como instrumento electoral, resulta cínico impedir que se examine la distancia entre la imagen que vendió y la realidad.

Tampoco cabe el tu quoque, ese consabido ‘todos hacen lo mismo’. A los presidentes colombianos los han auscultado hasta en lo más profundo de su intimidad. A unos les encontraron escándalos verdaderos y a otros se los inventaron. Pero una cosa son los rumores sobre las aventuras privadas de un mandatario y otra la eventual existencia de una maquinaria financiada con recursos públicos para satisfacer sus vicios. Si las acusaciones contra Petro se demuestran, no estaremos ante otro episodio de chismografía presidencial, sino ante un escándalo de naturaleza delictiva.

Y vuelvo a monseñor Pedro Rubiano Sáenz, que tuvo que presenciar el sugestivo baile de El Polvorete de Turbay. No me imagino qué habría pasado por la cabeza del futuro cardenal si hubiera conocido los chats atribuidos a Petro y Deicy Jiménez, en los que los mensajes de amor, las relaciones sexuales y la contratación estatal parecen perder todas sus fronteras. Se vuelven una cosa y la misma.

¡O tempora, o mores! Pensar que hubo una época en la que nos escandalizábamos porque un presidente bailaba El Polvorete.