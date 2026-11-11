La degradación no se premia

Demasiados políticos ya han desdibujado el sentido de la actividad a la que se dedican. “No hay oficio más desacreditado hoy en día que la política”, dijo Cayetana Álvarez de Toledo a propósito de las elecciones en España. Lastimosamente, esa realidad desborda las fronteras españolas e inunda la percepción pública de la mayoría de las naciones. Colombia no se salva de ello.

En contraste, la misma Cayetana termina esa reflexión señalando que, a pesar de ese desgaste, la política es el oficio más importante de todos. Y no se equivoca. Lo cierto es que de la política y de quienes llegan a ella dependen decisiones que afectan todos los ámbitos de la vida de las personas. Precisamente por ese efecto, la política está llamada a ser un ejercicio de causas nobles. Su degradación a niveles tan alarmantes tendría que ser una preocupación enorme. Por ende, la última reacción que deberíamos tener es la indiferencia.

Actualmente, la coyuntura política nacional se ha visto sacudida por la revelación de los supuestos contratos que Gustavo Petro entregó durante su paso por la Presidencia a cambio de favores sexuales. Sin necesidad de volver a explicar el escándalo, este episodio debe llevarnos a una reflexión que trascienda el morbo mediático: cuestionar la coherencia de los líderes que seguimos, independientemente del sector al que pertenezcan. A pesar de que la incoherencia puede aparecer tanto en la izquierda como en la derecha o en cualquier sector político, a nadie se le puede dar la confianza del voto si cae en ello. Tenemos que ser exigentes con los liderazgos que llevamos al poder y estar dispuestos a retirarles nuestro respaldo cuando traicionan lo que dicen defender.

La corrupción lleva décadas destruyendo esa confianza. Su daño alcanza al Estado, a las instituciones y a la esperanza de que el país pueda tener un mejor rumbo. Por lo tanto, recuperar la confianza exige prevenir los abusos, permitir que se investiguen y sancionar a sus responsables, incluso cuando están en las propias filas.

Ahora bien, la responsabilidad de la degradación del supuesto cargo más importante del Estado no solo recae en Gustavo Petro. La incoherencia también compromete al Pacto Histórico. Sus pronunciamientos siguen sin estar a la altura de lo conocido. Y era de esperarse. La traición a los ciudadanos que confiaron en ellos es alarmante. Esa gravedad tiene que reflejarse en una pérdida de respaldo a su movimiento político. Colombia tiene que despertar.

Incluso se ha hablado de la posibilidad de que Petro vuelva a aspirar a la Alcaldía de Bogotá. ¿No les parece inaudito? Después de semejante balance corrupto y de degradación, la consideración de un nuevo cargo de elección popular es un irrespeto con los colombianos. No obstante, el Pacto Histórico buscará disputar el poder territorial en 2027 a toda costa. La gente tendrá entonces la oportunidad de exigir responsabilidades con su voto. Colombia debe cerrar electoralmente el ciclo de Petro y sus amigos. Después de lo vivido, el país no puede premiar en las urnas al Pacto Histórico.

Por eso Colombia necesita renovar sus liderazgos: personas coherentes con el sentido del deber que implica el oficio. También necesita una ciudadanía cada vez más consciente del voto que entrega. Como he señalado en una columna anterior, reducir la indignación frente a la política exige resolver las necesidades de las personas. Solo así el pueblo volverá a confiar en sus dirigentes.