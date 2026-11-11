¿Solo ‘show’ o resultados?

Imagínese un barrio donde una banda lleva años cobrando vacuna a todos los negocios. Nadie dice nada, todo el mundo paga y el que se queja se queda callado. Hasta que un día llega la Policía y se lleva al cobrador. ¿Qué hace la banda? ¿Se queda quieta y levanta las manos? No, señor. Amenaza, quema un local, manda razones para que nadie se atreva a volver a hablar. Y nadie en ese barrio saldría a decir que la Policía se equivocó. Todos entenderían lo mismo: a la banda le dolió.

Eso, a escala nacional, es lo que está pasando hoy en Colombia. Y por eso vale la pena hacer cuentas antes de que empiecen a decir que la mano dura “no funciona”.

Yo soy de los que creen que el Estado debe ser pequeño. Ya lo hemos dicho mil veces: que no se meta en la plata de la gente, ni en la empresa, ni en la cultura, ni en todo lo que no sabe hacer. Pero hay una cosa, una sola, para la que sí existe: cuidar la vida y la propiedad de los ciudadanos. Si no sirve para eso, no sirve para nada.

Entonces veamos qué ha hecho en estos tres meses. Según un informe de las Fuerzas Militares al que tuvo acceso El Tiempo, entre el 7 de agosto y el 4 de noviembre, la Fuerza Pública logró 3.062 capturas de integrantes de estructuras criminales, incautó 1.042 armas, 122.269 municiones, 1.975 artefactos explosivos y más de 106 toneladas de cocaína, y desmontó 628 laboratorios. Además, realizó otras 209 capturas contra la minería ilegal. Y lo que más pesa: 99 menores de edad fueron recuperados de manos de grupos armados. Noventa y nueve niños. Ojo, son cifras de las propias Fuerzas Militares y falta ver cuánto se traduce en tranquilidad en la calle. Pero no son pocas.

Y el expresidente Petro sale a cuestionar las cifras y a decir que “los narcos están felices”. Qué raro, porque los felices no suelen poner bombas.

Porque bombas es lo que están poniendo. El 1.° de noviembre, un camión con explosivos estalló cerca de una base militar y dejó cuatro muertos, entre ellos un bebé de dos meses, según France 24. El 4, una volqueta bomba cerca de una estación de Policía en El Patía, Cauca, mató a un civil y ese mismo día volaron parte de un peaje en Yotoco, Valle. El sábado, el ELN atacó con drones un cantón militar en Santa Rosa del Sur, Bolívar: tres soldados muertos y decenas de heridos. Hasta amenazaron a los medios en Bogotá, tanto que hubo que evacuar la sede de Caracol Televisión.

¿Por qué ahora? El ministro de Defensa dice que el ataque con drones sería una retaliación por la captura de alias Carrito, un cabecilla señalado de manejar las finanzas del ELN en el nororiente. Y tiene lógica: le tocaron la plata, que es donde más duele. Un grupo al que nadie persigue no necesita demostrar nada. El que pone bombas cuando capturan al de las finanzas es el que se siente apretado. Y de los 1.975 explosivos incautados, 837, el 42 %, eran del ELN. Tenían con qué y se los están quitando.

Ahora, a los que dicen que “la mano dura no frena los atentados” les tengo un recuerdo. Enero de 2025, en plena “paz total”: el ELN atacó el Catatumbo y dejó al menos 80 muertos y más de 49.000 desplazados, según la Gobernación de Norte de Santander. Petro tuvo que suspender las conversaciones, declarar la conmoción interior y reactivar las órdenes de captura contra 31 voceros del ELN, esos mismos que habían estado sentados en la mesa. Es decir, atacaban con diálogo y atacan sin diálogo. Las bombas no son culpa de la mano dura: son el modo de operar de esa guerrilla.

Eso sí, no voy a venderle humo. Esto no significa que la ofensiva ya esté ganando. El experto Luis Saavedra dice que a las Fuerzas Militares todavía les faltan capacidades, como helicópteros, para llegar a los cabecillas. Y por eso mismo toca dárselas: helicópteros, inteligencia y escudo antidrones. Porque el que le pone el pecho al criminal no puede ir con las manos vacías.

Prefiero un Estado que persigue y recibe bombas a uno que “dialoga” mientras el criminal pone las reglas. Un Estado que se echa para atrás cada vez que lo golpean le enseña al criminal que golpear funciona.

La reacción era previsible. Lo que no puede ser previsible es que el Estado se asuste.