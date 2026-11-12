La Ruta de las Ideas

Recientemente, se han publicado al menos tres estudios internacionales sobre el tiempo que las niñas, los niños y los adolescentes permanecen expuestos a las pantallas y sus efectos sobre la salud. Todos coinciden en una tendencia preocupante: el tiempo que la población infantil dedica al consumo de televisión, teléfonos móviles y otros dispositivos digitales va en aumento.

Uno de los más recientes se conoció en octubre de 2026, bajo el título Associations of digital media use with health, behavioural and developmental outcomes in children and adolescents (Relación entre el uso de los medios digitales y los resultados en materia de salud, comportamiento y desarrollo en niños y adolescentes), publicado por eClinicalMedicine, prestigiosa revista científica del grupo editorial británico The Lancet.

El hecho de que una de las publicaciones científicas más reconocidas del mundo, junto con otras revistas especializadas de Estados Unidos y Europa, se ocupe de este asunto demuestra que estamos frente a una preocupación silenciosa que gravita en la cotidianidad de millones de hogares en Colombia y el mundo, pero que no necesariamente ocupa un lugar prioritario en la agenda de políticas públicas de los países.

Más allá de los resultados de estas investigaciones, que confirman una tendencia previsible —el aumento de las horas que niñas y niños pasan frente a las pantallas y sus posibles efectos sobre la salud física y mental—, existe la necesidad imperiosa de poner sobre la mesa un asunto de mayor calado social.

La creciente exposición a las pantallas es una realidad. Sin embargo, más allá del diagnóstico, como sociedad poco discutimos sobre qué clase de contenidos están consumiendo nuestros niños, niñas y adolescentes. Menos aún nos preguntamos si los padres de familia, los maestros y los propios creadores de contenidos se han detenido a pensar: ¿qué quisieran ver los niños en las pantallas?

Este interrogante llevó a un grupo multidisciplinario de expertos, liderado por Telecafé y la Red TAL (Televisión de América Latina) con la participación del Ministerio de las TIC, a emprender el proyecto La Ruta de las Ideas, una iniciativa orientada a desarrollar contenidos educativos, culturales e innovadores, con altos estándares de calidad, para niños, niñas y adolescentes.

Esta dinámica busca cambiar un paradigma, que permita pasar de realizar televisión para los niños a construir contenidos de calidad con los niños.

Se trata de un ejercicio novedoso y audaz que, durante más de seis meses, se concentró en escuchar a estudiantes de seis instituciones educativas del Eje Cafetero. En este proceso participaron 252 niños y niñas, quienes compartieron sus opiniones, inquietudes y expectativas sobre los contenidos de televisión que quisieran encontrar en los canales públicos.

Pero el propósito de este proyecto va mucho más allá de hacer un diagnóstico o abrir un espacio de escucha. Al equipo lo impulsa una convicción superior: lograr que los anhelos, las expectativas, los gustos y las necesidades de las infancias se vean reflejados en los contenidos y las producciones audiovisuales.

Subrayo la palabra infancias porque este ejercicio parte también del reconocimiento de las diferencias culturales, socioeconómicas y de los diversos contextos en los que crecen y se desarrollan los niños, niñas y adolescentes de América Latina. No existe una única manera de vivir la infancia, y esa diversidad debe tener un lugar en las pantallas.

Como resultado del trabajo de campo realizado en colegios y escuelas públicas de la región cafetera, Telecafé consolidó importantes hallazgos. Uno de los más significativos permitió concluir que las propuestas de los niños y niñas consultados convergen, en esencia, en una preocupación común: anhelan entornos en los que todos tengan cabida.

Aunque para el mundo de los adultos esta podría parecer una conclusión obvia, encierra una reflexión de profundo significado: los niños no solo quieren ser escuchados; también esperan que sus ideas sean tenidas en cuenta y que sus opiniones se traduzcan en contenidos y producciones audiovisuales que representen sus intereses, sus realidades y sus maneras de ver el mundo.

Desde 2024, Telecafé asumió el compromiso de construir una televisión pública que escuche a los niños y las niñas. Fue entonces cuando el canal decidió trabajar en la conformación de un Consejo Infantil que representara las voces de las infancias de Caldas, Risaralda y Quindío y abriera un espacio efectivo para su participación en las conversaciones sobre programación y contenidos.

En 2025 se avanzó en la reestructuración del contenedor infantil y en la consolidación de este Consejo. Fueron los propios niños y niñas quienes escogieron el nombre de Truki Consejo, un gesto que expresa el sentido de esta apuesta: permitirles apropiarse de un espacio en el que sus opiniones sean valoradas y tengan incidencia.

Fue así como los niños de Telecafé se integraron y han participado activamente con TALi, que es el Consejo de Niñas y Niños de América Latina.

Refrendando este compromiso con la audiencia infantil, Telecafé ha desarrollado actividades como la reciente experiencia en la que se brindó capacitación a 60 niños como reporteritos, en un colegio público en Salamina (Caldas).

Los resultados de este proceso fueron analizados y compartidos por los integrantes del Consejo Tru-Kids y por expertos de reconocida trayectoria internacional que atendieron la convocatoria del Foro La Ruta de las Ideas, que se llevó a cabo este mes de noviembre en Armenia (Quindío).

Fueron dos jornadas de trabajo donde se reunieron expertos y amigos de la televisión pública de América Latina para compartir experiencias y pensar qué televisión queremos ofrecerles a nuestros niños y niñas. Desde Telecafé quisimos dar ese paso: escuchar, aprender de lo que otros están haciendo y trabajar juntos para que las infancias tengan una televisión segura, donde se vean reflejadas y sus ideas cuenten.

Esta ha sido una experiencia enriquecedora que permitió conocer e intercambiar experiencias con representantes de canales públicos de países como México, Brasil, Argentina, Chile, República Dominicana y Colombia, que han asumido el compromiso de fortalecer sus espacios y propuestas de programación infantil.

Este proyecto deja sentadas las bases para que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de las TIC y de la mano de los canales de televisión regionales, impulse la construcción de una política pública que responda a las necesidades, expectativas y derechos de los niños y de las niñas en materia de programación y contenidos audiovisuales.

La Ruta de las Ideas no es un punto de llegada, sino el comienzo de un camino.

Una apuesta por fortalecer las oportunidades de las infancias latinoamericanas y reivindicar su derecho a estar representadas en las pantallas, en medio de desafíos cada vez mayores, como la irrupción de las plataformas digitales, la circulación masiva de contenidos en las redes sociales y el avance acelerado de la inteligencia artificial.

Porque si algo nos enseña esta experiencia es que no basta con preguntarnos cuánto tiempo pasan los niños frente a las pantallas. También debemos preguntarnos qué encuentran allí, qué aprenden, con qué se identifican y, sobre todo, por qué no hacerlos protagonistas de los contenidos que ven. Escuchar a las infancias es, sin duda, el primer paso para transformar la televisión.