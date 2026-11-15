Paola renunció

Estoy en una gran encrucijada me dijo Paola cuando me llamó. Necesito que me ayudes a tomar una decisión por que ya no me aguanto más a mi jefe. Descubrí en ese momento que la palabra aguantar no está en mi léxico, si la resiliencia, pero no “aguantar” por que siento que uno comete el pecado de aguantar por decisión.

La valiente Paola estaba en la duda de renunciar por que además de que su jefe la desmotivaba diariamente, le había llegado una propuesta interesante en una empresa que la inspiraba.

Y es que toda la vida se vendió el concepto de estudia, consigue un cargo en una empresa prestigiosa, asegura una buena banda salarial y aguanta. A la generación X nos enseñaron a medir el éxito profesional en títulos en una tarjeta de presentación y a interpretar la estabilidad como una forma elegante de resignación. Sin embargo, el mercado actual está enviando una señal de agotamiento frente a ese modelo. Hoy, la pregunta que define una carrera exitosa no es cuánto te pagan o qué tan sonoro es el nombre de la compañía en tu hoja de vida, sino una mucho más valiente: ¿este lugar resuena con mi bienestar o es un aspirador energético?

La magnitud de este desencanto no es una percepción subjetiva, sino una realidad respaldada por los datos. De acuerdo con los informes globales sobre el estado del lugar de trabajo de Gallup, más de la mitad de los empleados en el mundo —alrededor del 51 %— se encuentran observando activamente el mercado o buscando un nuevo empleo. Es decir, uno de cada dos profesionales con los que te cruzas hoy en una sala de juntas ya tiene la mente puesta en la puerta de salida. Y si cada líder está pensando solo en su carrera pues el número va a subir lejos de ese 51%.

Lo que más me llamó la atención no es la cifra de rotación en sí misma, sino las razones detrás. Investigaciones del Work Institute y de la misma firma Gallup coinciden en que el salario rara vez es el detonante real de una renuncia. La gente se va principalmente por la falta de crecimiento y desarrollo profesional, por culturas organizacionales erosionadas y, sobre todo, por el liderazgo tóxico. Las personas no renuncian a las empresas, renuncian a sus jefes.

De hecho, los estudios muestran que el 42 % de quienes dejan su trabajo voluntariamente aseguran que su organización o su líder directo pudieron haber hecho algo para retenerlos, pero simplemente ignoraron las señales de desconexión hasta que fue demasiado tarde.

El error más frecuente que cometemos al buscar trabajo es dejarnos seducir por los espejismos corporativos. Evaluamos la reputación externa de la empresa, las oficinas modernas o los beneficios cosméticos, pero olvidamos auditar lo verdaderamente esencial y es la calidad humana de sus líderes y la coherencia de su cultura. Entramos a lugares gobernados por la cultura del ego, donde el control sustituye a la confianza y la microgestión asfixia la autonomía.

Elegir un lugar para trabajar que nos haga genuinamente felices requiere cambiar de gafas. Antes de firmar un contrato, todo profesional debería hacerse tres preguntas innegociables. Primero: ¿Admiro la forma en que lidera quien será mi jefe? La huella de un líder determina nuestro aprendizaje y nuestra paz mental mucho más que cualquier manual de valores corporativos. Segundo: ¿Este entorno me permite ser auténtico o me exige usar una armadura para encajar? Cuando el trabajo exige traicionar nuestros principios o esconder nuestra voz para sobrevivir, el costo emocional siempre supera cualquier compensación financiera. Y tercero (según mi ranking personal), ¿existe aquí un espacio real para crecer o solo una promesa vacía de futuro?

Elegir dónde trabajar no es un trámite administrativo ni un capricho hedonista, es una decisión de salud mental y de arquitectura de vida. Pasamos demasiado tiempo trabajando como para entregarle nuestras mejores horas a lugares donde nuestro talento se apaga. Al final del día, la verdadera madurez profesional llega cuando entendemos que el mejor empleo no es aquel en el que tienes que demostrar constantemente lo que vales, sino aquel en el que te aprecian por lo que realmente eres. ¡Ah! y Paola, renunció.