Un falso feminismo

El feminismo defiende la igualdad de derechos, oportunidades, libertades y trato entre mujeres y hombres, y cuestiona las estructuras sociales, culturales, económicas o políticas que dan lugar a discriminación o subordinación de las mujeres. Aunque hay muchas corrientes, en general parte del pensamiento de que históricamente ha existido una relación desigual entre hombres y mujeres, que ha puesto a los hombres en situaciones de privilegio que muchas veces generan violencia y opresión.

La defensa del feminismo se convirtió en una de las grandes banderas electorales y tuvo un papel fundamental en la elección de Gustavo Petro. Petro prometió garantías para las mujeres, trato igualitario y hasta creó un Ministerio de la Igualdad para defender la causa. Con pañoletas moradas, símbolo feminista, figuras como Francia Márquez, Susana Muhamad, Irene Vélez, María José Pizarro, Isabel Zuleta y María Fernanda Carrascal impulsaron la campaña presidencial levantando esa bandera.

Pero ahora Deicy Jiménez acusa al expresidente Gustavo Petro de haber negociado con ella una relación íntima a cambio de contratos en distintas entidades del Gobierno. Jiménez reconoció que trabajaba en una página web para adultos y que fue contactada a los 19 años por el entonces senador Gustavo Petro, que tenía más de 60. Los videos publicados evidencian la relación íntima que sostuvo con Petro, mientras chats divulgados gradualmente indicarían que el vínculo se mantuvo incluso antes de que Petro terminara su mandato. Jiménez, efectivamente, fue contratada en distintas entidades durante el tiempo en que, según ella, sostuvieron la relación.

Al tiempo, crece el cuestionamiento por la contratación de las llamadas “mariposas amarillas”, un grupo de más de 40 mujeres, según la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez, que habrían recibido contratos en distintas entidades del Estado por ser cercanas a Gustavo Petro. Todas muy jóvenes y hermosas.

Pero lejos de que esta instrumentalización de jóvenes haya despertado la indignación de las feministas del llamado progresismo, muchas han cerrado filas en torno a Petro, demostrando que su supuesta lucha feminista es una bandera que ondean a conveniencia.

Frente a denuncias de acoso contra distintos periodistas, estas mujeres consideraron inmediatamente que existía una situación de inferioridad entre los acusados, por ser directores de medios, y las denunciantes, practicantes o periodistas, que obligaba a proteger a las víctimas. Frente a las denuncias de Deicy Jiménez, en cambio, muchas de las que se llaman feministas han defendido a Petro alegando que se trata de su vida íntima.

Cielo Rusinque, exsuperintendente de Industria y Comercio, aseguró en X: “Lo que veo en toda esta novela truculenta que nos presentan día tras día, mientras nos distraen de asuntos de verdadero interés público, es la historia de un hombre ingenuo, mal rodeado, que buscó y creyó encontrar afecto donde probablemente solo había mezquinos intereses”. Como quien dice, ¡pobre Petro, lo engañó una mujer malvada que se aprovechó de su ingenuidad! Sin importar que se trataba de un senador de más de 60 años frente a una mujer de pueblo de apenas 19, que recurrió al trabajo de webcammer para subsistir.

María Paula Fonseca, jefa de prensa del Palacio de Nariño durante la Administración Petro, aseguró: “El video íntimo publicado por Deicy Jiménez solo prueba una relación afectiva entre un hombre y una mujer. No es ninguna prueba de que le pagaran sexo con contratos…”. Y Carolina Corcho, su ministra de Salud, sostuvo: “Estoy segura de que Petro, por conocerlo, no ha negociado ningún recurso público para tener relaciones sexuales con alguna mujer”.

María José Pizarro, señalada de haber recibido en su UTL a Deicy Jiménez por orden de Gustavo Petro, no ha apoyado a Jiménez en sus denuncias y dice que jamás conoció la vida íntima del presidente. “Mi relación con el expresidente ha sido de mutuo respeto: una relación política y de vínculo histórico”. Un gran contraste cuando fue Pizarro quien invitó a las mujeres del Congreso a denunciar el presunto acoso sexual que se vivía en el Capitolio.

Ante las críticas por el silencio de la bancada de mujeres del Pacto Histórico, expidieron un comunicado: “El feminismo no puede convertirse en un mecanismo para encubrir, justificar o minimizar conductas por afinidades ideológicas, partidistas o lealtades políticas. Nuestra defensa de los derechos de las mujeres no está condicionada por quién sea señalado, por el cargo que ocupe o por el proyecto político al que pertenezca”, firmaron en masa, pero no se vieron sus videos en redes, en los que acostumbran salir muy dignas defendiendo de frente sus causas.

Mientras estas “defensoras de mujeres” siguen sin poner la cara individualmente para condenar los hechos conocidos, Petro defendió su relación con Deicy Jiménez en una entrevista con el influencer petrista Levy Rincón: “Si mi corazón ama, a mí me importa un comino si Vicky Dávila me va a descubrir o no”. Y aseguró que su vida íntima era la de un “revolucionario”… libre. Otra vez el argumento de que todo se trata de “amor” y no del aprovechamiento de su posición de privilegio y poder para acceder a mujeres más jóvenes, hasta donde se ha conocido, de extracción humilde.

Un “revolucionario” que sostuvo relaciones con una trabajadora sexual mientras estaba casado con Verónica Alcocer, que acudió a los servicios de una joven más de 40 años menor y que llenó entidades públicas de mujeres sin formación ni experiencia, solo por ser hermosas y cercanas a él. En cualquier país esto hubiera sido suficiente para exigir la renuncia de un presidente. Pero no, en Colombia el Pacto Histórico lo premió por su hazaña nombrándolo presidente de su partido.

¡Que no vengan más las falsas feministas a levantar la voz por la defensa de las mujeres! Su grito no es real. Es solo una posición acomodada para buscar votos cuando les conviene.