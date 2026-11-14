“La Silla Vacía: el juguete que regala Papá”: artículo de opinión de Carlos Suárez

La legitimidad de los medios de comunicación en los Estados constitucionales es una garantía institucional, pues la confianza, el reconocimiento público y la seriedad con la que se informa son fundamentales para fortalecer la democracia, ejercer control político, contribuir a la generación de pensamiento y facilitar el consentimiento informado de la sociedad. Por esas simples razones, el artículo 20 de la Constitución le exige a la prensa imparcialidad, transparencia y veracidad cuando informa, pues tiene una enorme responsabilidad social cuando comunica.

Hacer cumplir esos estándares y vigilar los medios de comunicación es también una responsabilidad de la sociedad. Un medio de comunicación que desinforma, que manipula la información, que utiliza su poder para fines personales y que se parcializa para ofrecer cierta información y excluir otra solo porque no le conviene erosiona la libertad y afecta gravemente la democracia.

Así las cosas, exigir la defensa de la prensa libre, de los medios de comunicación sanos y de la opinión pública expresada legítimamente por los periodistas es un deber inaplazable. Para ello, es necesario denunciar públicamente medios de comunicación como La Silla Vacía, que escoge lo que informa por su propia conveniencia, ataca a personas individuales con el escudo del control público sin explicar qué gestión controla, persigue la vida privada de los individuos sin mostrar el interés público del escrutinio, no dice nada cuando conviene a sus intereses, excluye de sus noticias a quienes quiere proteger e intimida a sus escogidos para medir poder.

Solo escogí un ejemplo para sustentar mi preocupación por la falta de rigor, seriedad y transparencia de La Silla Vacía y voy a ilustrar cómo el medio de comunicación encubrió a accionistas y a familiares de la directora en un caso similar al de Agro Ingreso Seguro. Vamos desde el principio.

La dueña de este medio de comunicación, Juanita, se apellida León. Detrás del apellido León hay una familia con una trayectoria empresarial que atraviesa las industrias alimentaria y química y la distribución de materias primas. Su padre, Jorge León Dub, participó en la fundación de Quala; su tío Marcelo León Dub fundó Disan. La historia familiar también incluye al Grupo Bretano y a Joli Foods, antes Química Aromática Andina. El poder económico de la dueña de La Silla Vacía le queda bastante más cerca de lo que sugiere la distancia de su sala de redacción.

Pero enumerar sociedades puede no decirle mucho al lector. Pongámosle nombres conocidos: Vive 100, Frutiño, BonIce, Doña Gallina, SunTea y Quipitos. Son marcas de Quala, compañía en la que la propia Silla Vacía ha reconocido una participación accionaria de su familia. Y detrás del colorido de algunas de esas marcas, hay asuntos que merecen una lupa: el Ministerio del Trabajo requirió explicaciones a Quala sobre su modelo de comercialización ante denuncias de presunta explotación laboral de vendedores de BonIce y Vive 100. Ahí hay poder, intereses y personas vulnerables, pero es un tema en el que no profundizaremos hoy.

La Silla Vacía nació en 2009 con inversión de Juanita León y de su familia, a través de Blogosfera Producciones S. A. S., como lo cuenta el propio medio. Y cuando comenzó una reunión de asamblea de accionistas el 15 de diciembre de 2020, su padre, su madre y su tío Marcelo todavía figuraban como accionistas.

En esa asamblea, los padres de Juanita le cedieron gratuitamente las 57.000 acciones que tenían entre los dos. El acta registra que ella quedó con 166.000 de las 200.000 acciones suscritas y que Nicolás Acosta y Juan Esteban Lewin aún figuraban como accionistas.

Es importante recalcar algo, un nombre: Juan Esteban Lewin. En junio de 2019, una investigación de Julie Semjen ya lo identificaba como editor general de La Silla Vacía y titular del 2 por ciento de Blogosfera Producciones. El Acta n.º 14, del 15 de diciembre de 2020, lo registra con 4.000 acciones tanto en la lista de asistentes como en el cuadro final. En una solicitud de rectificación de 2026, Juanita León afirma que desde ese mismo día los únicos accionistas fueron ella y Nicolás Acosta. ¿Qué pasó con las 4.000 acciones de Lewin? La carta no lo explica. Aquel editor y accionista minoritario es hoy jefe de Redacción de la edición América Colombia del diario español El País. ¡Ya se entiende la solidaridad que tienen con La Silla Vacía para atacarme!

Continuando, según contó Juanita, en agosto de 2024 ella y Acosta cedieron sus acciones a la Fundación La Silla Vacía, que quedó como única accionista.

Vamos a hacer hincapié en una idea y en una fecha que es fundamental: en abril de 2020, varios familiares de Juanita León todavía eran socios del medio. Papá, mamá y un tío: el álbum familiar también tenía su lugar en el libro de accionistas.

Que La Silla Vacía haya tenido accionistas poderosos no es, de suyo, bueno ni malo. Lo que importa es cómo aplica el método con el que promete explicar el poder en Colombia: seguir las conexiones empresariales, políticas y familiares detrás de las decisiones públicas. Bajo la dirección de Juanita León, el medio fue minucioso al identificar a las familias que se beneficiaron de Agro Ingreso Seguro. Pero cuando cubrió Colombia Agro Produce, un programa con un esquema similar de créditos subsidiados, guardó silencio sobre el vínculo de la familia de Juanita con una de las empresas beneficiarias. El juguete que le dio papá a Juanita servía para señalar a las familias ajenas. Cuando el recorrido llevaba a la propia, el apellido quedaba fuera del relato.

La cobertura de La Silla Vacía sobre Agro Ingreso Seguro ofrece un buen punto de partida. El 6 de octubre de 2009, Juan Esteban Lewin publicó en La Silla Vacía ‘Palma, ingreso seguro’. Siguió los créditos y los subsidios hasta las empresas que los recibieron y, de ahí, hasta grupos económicos y aportantes de campaña. Así llegó, entre otros, a la Organización Ardila Lülle. Allí los apellidos ayudaban a entender las cifras. De su reportaje de 2009 me interesa el método. Apliquémoslo a Joli Foods: sigamos el crédito hasta la empresa y veamos a qué apellido nos lleva.

Luego, hubo un caso más reciente que se parece, y mucho, a Agro Ingreso Seguro en la forma de abaratar el crédito con plata pública: Colombia Agro Produce. La Silla Vacía contó que buena parte de los préstamos terminó en manos de grandes empresarios. Lo que quedó fuera de ese reportaje fue el crédito a una empresa vinculada a la familia de su directora. Apliquemos el método periodístico que usó el propio medio en 2009 con Agro Ingreso Seguro. Sigamos las sociedades. Revisemos los beneficiarios. Lleguemos hasta los apellidos. Esta vez, el recorrido conduce a la casa de Juanita León.

Colombia Agro Produce fue un programa creado durante la pandemia para apoyar al sector agropecuario. Los bancos prestaban el dinero y el Estado cubría parte de los intereses para abaratar el crédito. Cuando se conocieron las primeras colocaciones, la Contraloría alertó de que el grueso de esos créditos había ido a grandes agroindustriales y comercializadores. Traduzcamos la fórmula: el Estado ofrecía poner dinero de todos para, mediante un subsidio, abaratarles el crédito a empresas pertenecientes a las familias ricas de Colombia.

Y aquí aparece una empresa llamada Joli Foods. Según la historia de la propia empresa, Jorge León Dub, padre de Juanita, adquirió el 50 por ciento de la compañía en 1998 y el 100 por ciento en 2003. El certificado mercantil identifica a Jorge Eduardo León García, hermano de Juanita, como controlador indirecto de Joli Foods a través de Ozaru International S. A., y consigna el 19 de diciembre de 2018 como fecha declarada de inicio del control.

El cruce está en abril de 2020: mientras Joli Foods, bajo el control indirecto del hermano de Juanita, figuraba entre los beneficiarios de Colombia Agro Produce, los padres de Juanita y su tío Marcelo todavía eran accionistas de Blogosfera Producciones, la sociedad de La Silla Vacía.

Dentro del programa Colombia Agro Produce, la empresa familiar, Joli Foods, figuraba como gran productor beneficiario de un crédito subsidiado, como ellos mismos lo reconocieron en un proceso judicial. Según El Expediente, el crédito que recibió la millonaria familia de Juanita a través de Joli Foods y subsidiado por el Estado ascendía a casi 3.000 millones de pesos. Es decir, los accionistas de La Silla Vacía, la familia de Juanita, eran a la vez accionistas de Joli Foods y eran a la vez parte de un grupo de receptores de subsidios a millonarios, en el mismo modus operandi de Agro Ingreso Seguro.

Para los grandes productores, categoría en la que figuraba Joli Foods, la regulación contemplaba un subsidio a los intereses del 5 por ciento efectivo anual y una tasa para el beneficiario de hasta la DTF o el IBR, según la modalidad.

La controversia llegó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante la acción popular con radicado 25000234100020200032900. El demandante cuestionó que los créditos subsidiados se hubieran concentrado en grandes empresas mientras pequeños y medianos productores seguían sin acceder a esa financiación. Invocó la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público y solicitó recuperar los créditos cuestionados. Joli Foods estaba expresamente incluida entre las empresas respecto de las cuales se pedía la devolución. Una discusión sobre recursos públicos con una empresa de la familia de Juanita, entre sus protagonistas.

Y aquí va lo curioso: La Silla Vacía sí informó sobre Colombia Agro Produce. El 11 de mayo de 2020, cuando aún la familia León era accionista de La Silla Vacía, explicó que el programa estaba bajo la mirada de las entidades de control porque buena parte de los desembolsos había terminado en grandes empresarios. Pero ese reportaje no mencionó que Joli Foods era propiedad de la misma familia de los accionistas de La Silla Vacía, es decir, la familia de Juanita.

Miremos el calendario. El 17 de abril de 2020, W Radio y Caracol Radio divulgaron la alerta de la Contraloría: de los 226.000 millones de pesos colocados hasta el 8 de abril, 213.566 millones habían ido a grandes agroindustriales y comercializadores. Al día siguiente, El Expediente publicó los nombres. Allí estaba Joli Foods, con un crédito de 2.875 millones de pesos. El 22 de abril se anunció que Finagro revisaría los préstamos a los grandes productores. El 23, apenas cinco días después de que su nombre apareciera en la lista, Joli Foods pagó el capital y los intereses, según su propio abogado. La empresa invocaría ese pago, anterior a la demanda del 1.º de julio, para pedir que se negaran las pretensiones de la acción popular en su contra. Y aquí está el detalle: el 29 de abril, La Silla Vacía informó que empresas como Italcol, Recisagro y Arroz Diana habían devuelto el dinero o renunciado al préstamo. A Joli no la nombró. Con el banco, según la empresa, la cuenta quedó saldada. A sus lectores, La Silla les quedó debiendo el apellido.

Y allí hay otra idea importante: el 29 de abril de 2020, cuando escondieron a la familia León en el escándalo, tanto Juanita como Lewin eran accionistas de La Silla Vacía.

Seguramente, después de este escrito, vendrán titulares del siguiente estilo en La Silla: “Los accionistas de Joli Foods eran sociedades”. A ver, es obvio que se trata de sociedades, pero esas sociedades tienen beneficiarios finales. De hecho, en Agro Ingreso Seguro se siguieron empresas hasta llegar a familias. En Colombia Agro Produce, el recorrido no llegó hasta la familia de la dueña de La Silla Vacía; pero, para verdades, el tiempo, y a la larga todo termina sabiéndose pese a las maromas jurídicas y empresariales que se utilizan para esconderla. Al final, Jolie Foods arregló el entuerto oficial como siempre lo hacen, con plata: devolvió el dinero y la acción popular aún sigue su curso ante la justicia.

Para decirlo claro: el juguete que le dio papá rico a Juanita no es tan contrapeso de los ricos y poderosos como lo pintan, sobre todo cuando los ricos y poderosos son sus propios dueños.

Y ahí está mi reparo. ¿Con qué criterio unos vínculos familiares ayudan a explicar el poder y otros quedan fuera de la historia? ¿Por qué un lector debía conocer los apellidos detrás de los beneficios de Agro Ingreso Seguro, pero podía leer sobre la concentración de créditos de Colombia Agro Produce sin enterarse de la participación de Joli y el entramado empresarial que la vinculaba con La Silla Vacía?

De hecho, el parentesco también es entre Agro Ingreso Seguro y Colombia Agro Produce: recursos públicos para abaratar la financiación agropecuaria, participación de grandes productores y cuestionamientos sobre la distribución de los beneficios. La conexión llega hasta la norma: la Resolución 01 de 2020 invoca expresamente la Ley 1133 de 2007, que creó Agro Ingreso Seguro. Ese mecanismo mereció escrutinio cuando beneficiaba a las empresas que La Silla examinó en 2009. También lo merecía cuando entre los beneficiarios señalados aparecía una empresa de la familia León, pero, obvio, el escrutinio nunca llegó.

En esta historia se evidencia que La Silla Vacía, medio que el papá de Juanita León ayudó a financiar, es un juguete con micrófono y vocación de tribunal. Desde allí se examinan apellidos, negocios y conexiones, hasta que el recorrido conduce a los propios. Entonces el parentesco queda fuera del relato. ¡Qué cómoda resulta una ética tan exigente con el país y tan discreta con la familia!