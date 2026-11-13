Julio Carrizosa y Aída Martínez

En enero de 2009, Julio Carrizosa Umaña y su esposa Aída Martínez Carreño estuvieron unos días en Bucaramanga. Viajaron a visitar a María, la nieta de Aída. Nos contó la abuela que ella en poco tiempo quedaría viuda, pues a Julio lo iban a someter un mes después a una cirugía de corazón abierto que no iba a resistir. La operación finalmente no fue necesaria. En cambio, a Aída le diagnosticaron un cáncer y murió en mayo a los 69 años. En septiembre de ese año murió una de las mejores amigas de Aída, Silvia Galvis. Este mes, 17 años después de la fecha en que se suponía iba a dejar viuda a su esposa, Julio falleció a los 91 años.

Todos los encomios que se han publicado son merecidos. El ingeniero civil Julio Carrizosa fue un insigne ambientalista, escritor y profesor. Su manera pausada y su actitud reflexiva lo hacían profesor antes de dictar cátedra. Fue director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo. Perteneció a esa categoría de colombianos honorables y competentes, otrora nombrados en altos cargos públicos. En ese espectro figuraron Armando Samper Gnecco, ministro de Agricultura de Lleras Restrepo, y Luis Carlos Galán Sarmiento. Eran lleristas. Los lopistas y turbayistas fueron distintos. Los presidentes Alfonso López Michelsen y Julio César Turbay Ayala abrieron la administración pública a chambones y deshonestos. Claro, no todos los lleristas eran pulcros. Francisco Lozano Valcárcel, presidente de Telecom nombrado por Lleras Restrepo, recibió sobornos de la Ericsson, como se supo años más tarde. Pero en general un llerista era garantía de honorabilidad e idoneidad en el cargo.

Julio Carrizosa Umaña fue nombrado gerente del Inderena en 1973 por el presidente Misael Pastrana Borrero. Lo conocí en esa época. Declaró el 7 de agosto de ese año el día de la independencia ecológica de Colombia, fecha en la que dictó resoluciones protegiendo muchas especies amenazadas de fauna silvestre. Los traficantes de pieles de babilla alegaron que tenían existencia de ejemplares cazados antes de la veda y que les debían permitir su exportación. Se hizo un inventario, pero este en vez de disminuir aumentaba porque lo adulteraban funcionarios venales del Inderena. Un hombre íntegro como Carrizosa Umaña tuvo que luchar contra subalternos deshonestos enquistados en ese instituto.

Cuando se conocieron, Julio y Aída llevaban muchos años separados de sus primeras nupcias (¿o primeras náuseas?). Aída contaba que ella había descartado cualquier nuevo casamiento y que por eso ni siquiera se depilaba las piernas. Julio fue un hombre que tenía mucha prisa por formalizar el noviazgo. No era de extrañar, pues ella era una persona encantadora, con permanente sentido del humor. Fue directora del Fondo Cultural Cafetero y escribió varios libros de historia. Esas obras, según Juan José Hoyos, “arrojan luz sobre esos pliegues de la vida cotidiana que, en definitiva, son nuestra verdadera historia”.

Aída relataba con mucha gracia una entrevista que tuvo con el arzobispo de Bucaramanga, monseñor Héctor Rueda Hernández, en los años sesenta. Ella se había casado muy joven, al salir del colegio, y dio a luz prontamente a varios hijos. Fue a pedirle autorización al prelado para separarse, pues su marido le pegaba. Monseñor le contestó que no podía conceder el permiso porque si ella se separaba, detrás de ella se separaban todas. Aída replicó que un día su marido la iba a matar. Monseñor le contestó que no se preocupara, pues él le hacía un entierro de primera.

La familia le advirtió a Aída que ella había escogido a su marido y que se lo tenía que aguantar. Sin haber cursado una carrera, Aída se separó y tuvo que sostener a sus hijos. Empezó en Bucaramanga como auxiliar de una oficina del Banco Cafetero. Luego logró el traslado a Bogotá y siguió trabajando en el Cafetero, llegando a ser gerente de una sucursal. Después, siendo autodidacta, se dedicó a la historia, realizó investigaciones en archivos y publicó libros como Mesa y cocina en el siglo XIX, La prisión del vestido, Presencia femenina en la historia de Colombia y La guerra de los Mil Días. Fue miembro de número de la Academia Colombiana de Historia. Nunca hubo sombra de amargura en su vida. Siempre antepuso la risa y la sonrisa, que prodigaba a los demás. Cuando le quedaban pocos días, Silvia fue a visitarla en su casa de Tabio. Aída la recibió así: “¿Cómo te parece que se me dio por morirme?”.