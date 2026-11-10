Así reaccionó Carlos Suárez, estratega de Abelardo De La Espriella, a la elección de Luz Stella Murgas en la Andi

La junta directiva de la Andi seleccionó a Luz Stella Murgas como su presidenta en reemplazo de Bruce Mac Master. La decisión cayó bien en el círculo cercano de Abelardo De La Espriella.

Ella le ganó el pulso a Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, y se convirtió en la primera mujer en dirigir el gremio de empresarios más importante de Colombia.

Luz Stella Murgas, nueva presidenta de la Andi, es miembro del Círculo de Mujeres de SEMANA desde su fundación

Carlos Suárez, el estratega de la campaña del jefe de Estado y una de las personas más cercanas al Ejecutivo, mostró su satisfacción por la determinación que adoptaron los integrantes de la junta directiva.

“Inteligente, caribe, mujer con una nueva visión de la relación gremio/gobierno. La independencia no es incompatible con romper lo de siempre para construir lo que nunca se había intentado, un nuevo orden de la mano del ciudadano”, escribió en X.

El ministro de Comercio, Mauricio Gómez, también reaccionó a la nueva presidencia de la Andi y anticipó que el gremio podrá trabajar de la mano con la cartera que dirige.

“Su llegada marca un hito histórico al convertirse en la primera mujer en liderar este importante gremio empresarial. Desde el Ministerio de Comercio reiteramos nuestra disposición de trabajar articuladamente con el sector empresarial para impulsar la inversión, la competitividad, la generación de empleo y el crecimiento de Colombia”, manifestó el funcionario.