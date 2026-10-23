“Al Tigre no lo maneja nadie”: Carlos Suárez habló en SEMANA

Un hombre clave en el Gobierno de Abelardo De La Espriella, tanto en la campaña que lo llevó a la Presidencia de la República como en el gobierno que ahora conduce, habló con SEMANA.

La figura del Tigre no surgió en una oficina creativa, señaló, y contó los pormenores de cómo llegaron a esa imagen que finalmente resultó atractiva para que los colombianos la recordaran y se interesaran por escuchar la propuesta política que terminó calando en el electorado.

Suárez confesó detalles de lo que posteriormente vieron los colombianos como parte de la estrategia y que llevó a que el programa de gobierno se diera a conocer a través de entrevistas polémicas —como la que concedió el hoy mandatario de los colombianos al creador de contenidos Westcol—, en vez de debates con su contrincante. “Hubo un fenómeno de fervor popular”, contó el estratega político.

Además, destacó el papel que han jugado los celulares al permitir que hoy todos los colombianos puedan ser creadores de contenido.

La tormenta política en el Legislativo

Suárez confesó lo que hizo para dejar de ser un “dinosaurio”, pese a que, debido a su madurez, podrían inscribirlo entre esa manada.

Los bodegueros no son lo suyo, aunque muchos creen que él lo ha sido.

Habló también de la tormenta política en el Legislativo y de la tensión del partido oficial con los liberales.

¿Es quien le habla al oído al presidente?

¿Es quien le habla al oído al presidente? Esa fue otra de las preguntas que respondió Suárez. Al respecto, mencionó cómo es su relación con el mandatario y dijo: “Al Tigre no lo maneja nadie”.