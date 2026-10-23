El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad le otorgó la prisión domiciliaria al exsenador de Cambio Radical Antonio del Cristo Guerra De La Espriella.

Corte Suprema confirmó la captura del exsenador Antonio Guerra por el escándalo de Odebrecht

“Conceder a Antonio del Cristo Guerra De La Espriella el beneficio de la ejecución de la pena privativa de la libertad en su lugar de residencia, pero supeditada a mecanismo de vigilancia electrónica en modalidad pasiva o RF, de conformidad con lo establecido en el artículo 38G del Código Penal”, establece la sentencia.

Asimismo, pide imponer al exsenador las obligaciones consagradas en el numeral 4 del artículo 38B del Código Penal, para lo que se debe suscribir una diligencia de compromiso equivalente a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Guerra había sido trasladado recientemente desde la cárcel de Sincelejo a un pabellón de La Picota en Bogotá.

El exsenador cumple una condena de 11 años de prisión por haber sido hallado responsable de los delitos de cohecho propio, concierto para delinquir agravado, enriquecimiento ilícito de servidor público y tráfico de influencias.

El beneficio sobre Guerra se determinó porque el juez encontró que cumple con los requisitos establecidos en el Código Penal para ejecutar su pena en su lugar de residencia, el cual deberá ser informado al ente judicial. Asimismo, tendrá que solicitar expresamente cualquier traslado y comparecer las veces que sea requerido ante la justicia.

“El incumplimiento de las obligaciones señaladas conllevará la revocatoria del beneficio. De esto se dejará constancia en la respectiva acta”, se aclara en la decisión.

Los traslados del exsenador Guerra despertaron polémica cuando el senador Iván Cepeda los cuestionó. Aunque intentó relacionar este hecho con el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, desde allí rechazaron los beneficios del exsenador.

Antonio Guerra De La Espriella había estado la cárcel La Picota en Bogotá. Foto: Colprensa

La condena tiene relación con las gestiones irregulares que adelantó en su momento Guerra para lograr que Odebrecht destinara recursos para temas electorales y políticos en el país, un escándalo que rodeó a la clase política desde hace más de una década.

La sentencia que estableció en su momento la Corte detalló que hay pruebas de cómo el exsenador de Cambio Radical aprovechó su cargo como congresista para recibir dinero de la multinacional a cambio de recibir dinero para intervenir en el contrato de estabilidad jurídica, lo que a su vez derivó en un incremento injustificado de su patrimonio.

Según la información que recopiló el alto tribunal, todo ocurrió en 2012, cuando Otto Bula, quien prestaba sus servicios para la empresa, contactó a través de otros excongresistas, entre ellos a Guerra, para que intercediera ante el Comité de Estabilidad Jurídica con el fin de aprobar el contrato de estabilidad jurídica a favor de la multinacional brasileña.