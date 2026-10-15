Amparo Grisales contó inesperada propuesta que le hicieron en tema político y habló de decisión que tomó: “Gente muy importante”

Amparo Grisales es una de las figuras más reconocidas de la televisión colombiana, gracias a una trayectoria que abarca varias décadas en el mundo de la actuación y el entretenimiento. Su participación en diferentes producciones y su papel como jurado en concursos televisivos la han convertido en una personalidad que genera conversación entre los espectadores.

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Recientemente, la actriz volvió a captar la atención luego de participar en una entrevista para el programa Los protagonistas de Caracol Radio. En ese espacio, habló sobre distintos temas relacionados con la situación actual del país y compartió sus puntos de vista frente a asuntos que han provocado reacciones y discusiones en la opinión pública.

En uno de los fragmentos de la charla, Amparo Grisales fue interrogada sobre su ámbito político, teniendo en cuenta que en ocasiones ha hablado sobre los gobiernos y las situaciones que vive el país.

Gustavo Gómez preguntó si en algún instante le habían propuesto lanzarse a un cargo político, a lo que ella respondió de forma afirmativa, mencionando que no fue ningún partido, sino amigos y conocidos empresarios.

“Sí. Querían que me lanzara... gente muy importante. Al Senado, pero no puedo decir quiénes; no fue un partido, fueron amigos”, comentó, reservándose la identidad de dichas personas.

Explicó que esa idea surgió por su actitud y carácter, llamando la atención de quienes la consideraron una opción favorable para llegar al Senado de la República.

Amparo Grisales fue clara en que no aceptó irse hacia ese lado porque su vocación era otra y sus intereses iban por otro camino.

“Me lo propusieron unos amigos (…) empresarios. Me dijeron: ‘Estuvimos hablando y tú tienes buena talla para que te lances y puedas hacer una carrera en política’. Les agradecí mucho porque quiere decir que soy inteligente o que ven algo carismático en mí, más allá de la belleza, pero desde que nací, mi carrera ha sido mi amante”, afirmó.