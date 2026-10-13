Amparo Grisales contó lo que piensa del apoyo de Margarita Rosa de Francisco al expresidente Petro: “Le gusta cangrejear”

Amparo Grisales es una de las personalidades más reconocidas del entretenimiento en Colombia. Su extensa carrera artística y su presencia en la televisión la han consolidado como una figura emblemática; así, su vida profesional y sus opiniones suelen despertar interés entre el público.

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En días recientes, la actriz y jurado de televisión volvió a ser noticia tras participar en una entrevista en el programa Los protagonistas de Caracol Radio. Durante la conversación, abordó diferentes asuntos de la actualidad nacional y se refirió a temas que han generado debate en el país, dejando claras sus posiciones frente a varias de estas discusiones.

En el diálogo con Gustavo Gómez, Amparo Grisales fue interrogada sobre las inclinaciones políticas de Margarita Rosa de Francisco, quien ha sido su amiga y compañera por muchos años.

El periodista quiso saber qué pensaba con respecto a esta situación, teniendo en cuenta que la escritora apareció en una entrevista dando su nueva perspectiva de Gustavo Petro tras la victoria de Abelardo De La Espriella.

“¿Pecado de Margarita apoyar a Petro cuatro años y darse cuenta de que Petro no era tan bueno como parecía?”, indagó el comunicador.

Amparo Grisales fue puntual en sus palabras sobre lo que detallaba en la artista, mencionando que veía un cambio de idea muy marcado, al punto de no mantenerse en lo que consideraba.

“A ver, es que a mí no me gusta hablar de las compañeras, pero a ella le gusta como cangrejear. Dice una cosa, luego cuando no le conviene es otra, me imagino”, dijo al inicio.

“Yo la quiero mucho, pero yo soy de las que dice algo y me mantengo, en diferentes aspectos de la vida. Sin hablar de Margarita, sino de mucha gente, es así... cuando ya no le conviene o no le interesa, entonces simplemente quédate callado. No empieces a cambiar de tema y no arremetas contra quien te dio la mano; así ya no te guste, eso no es leal”, afirmó.

Al centrarse en la lealtad, afirmó que era uno de los pilares de su vida, llegando a entender cómo funcionaba en la amistad y los vínculos que la rodeaban.

“No se puede ser desleal. La lealtad es tan importante en la vida, lo digo en todo sentido… como en la amistad, dar y recibir; para mí es muy importante la amistad. Uno ve que en el camino se te abre mucha gente y es porque vibras en otra frecuencia; hay quienes ya no vibran en tu onda, echarles la bendición y hacerlas a un lado”, aseguró.

Para finalizar, profundizó y aseguró que no era conveniente, por lo que se mantenía firme en las cosas que creía y sentía. “Con lo que voy soy muy firme, no porque me convenga”, apuntó.