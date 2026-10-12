Las publicaciones que hizo la primera dama, Ana Lucía Pineda, tras ataque de Matador: “Un humano lleno de resentimiento”

Las publicaciones recientes del caricaturista Julio César González, conocido como Matador, dirigidas a la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, desataron críticas y expresiones de rechazo en distintos sectores.

“Produce asco”: la dura respuesta de José Manuel Restrepo a Matador por publicación contra Ana Lucía Pineda

El episodio se produjo durante la madrugada de este domingo, 11 de octubre, cuando el ilustrador compartió en sus redes sociales una fotografía de Pineda acompañada de un mensaje en el que cuestionó su gestión frente a las ayudas para las personas afectadas por el terremoto en Pereira. “Bueno ratita... ¿Dónde están las ayudas para la gente que quedó desamparada en el terremoto en Pereira? Te escucho pati raquítica”, escribió el caricaturista hacia las 2:00 a. m.

Ante esta ola de reacciones que generó la crítica, diversos mensajes de reproche salieron a la luz, defendiendo a Ana Lucía Pineda por este tipo de señalamientos que se le hacían.

Pese a que la esposa de Abelardo De La Espriella no ha emitido un pronunciamiento oficial, en redes sociales se vio la primera decisión que tomó al compartir una serie de publicaciones en las que la respaldan y piden respeto por su imagen.

La primera dama reposteó dichos mensajes en las historias de su cuenta oficial de Instagram, dejando en claro que no aceptaba los ataque que lanzó el caricaturista en su contra por la polémica de las ayudas recolectadas.

“Es decepcionante ver cómo la desesperación de algunas personas los lleva a querer denigrar y manchar la imagen de una persona que ni siquiera uno tiene la necesidad de conocerla para darse cuenta de sus cualidades y virtudes. @analu_pineda es una mujer íntegra, sencilla, dulce, hace todo de corazón. Colombia ya lo ha visto y lo seguirá viendo, porque ese don de gente no se puede esconder”, se lee en el primer mensaje.

“Le doy gracias a Dios por su vida, por todo lo que está haciendo a través de ella y por todo lo que hará por el bien de nuestra nación”, concluye.

Publicaciones de Ana Lucía Pineda en defensa por ataque de Matador Foto: Instagram @analu_pineda

De igual manera, dejó a la vista otra opinión al respecto, donde la persona mencionaba que esto solo era carente de argumentos y tenía una carga de resentimiento por lo ocurrido en el gobierno anterior.

En las declaraciones, el usuario puntualizó que era violencia contra una mujer que merecía el respeto, precisamente por su trabajo y labor.

“Los ataques sistemáticos de Matador en contra de la primera dama, Ana Lucía Pineda, sólo demuestran ser un humano lleno de resentimiento y carente de argumentos para entablar un debate de oposición. Los ataques personales no se deben permitir en ningún escenario”, dice el post.

“El Sr González @Matador0000, viene ejerciendo violencia en contra de una mujer, que merece respeto al igual que todas. Una mujer que también se ha formado, ha entregado sus buenas intenciones para ayudar a los más necesitados de Colombia y una dama que nunca ha perdido su lugar”, agrega.