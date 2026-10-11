“Produce asco”: la dura respuesta de José Manuel Restrepo a Matador por publicación contra Ana Lucía Pineda

Las declaraciones en las últimas horas del caricaturista Julio César González, conocido artísticamente como Matador, contra la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, han generado reacciones de rechazó en el país.

Presentan denuncia contra Matador por supuesta violencia política de género por mensajes en contra de Paloma Valencia

El caricaturista publicó un mensaje sobre las 2:00 de la mañana de este domingo, 11 de octubre, con una foto de la primera dama y una leyenda que decía: “Bueno ratita... ¿Dónde están las ayudas para la gente que quedó desamparada en el terremoto en Pereira? Te escucho pati raquítica".

La publicación no pasó desapercibida para el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, quien respondió de manera contundente rechazó las palabras del caricaturista y criticó que hay tenido algún tipo de reconocimiento en el pasado por su trabajo.

“Hay mensajes que retratan moralmente a quien los escribe. Este es uno de ellos. Qué nivel de mezquindad, qué ausencia de humanidad y qué bajeza. Francamente, produce asco”, escribió el alto funcionario en su cuenta de X.

Restrepo agregó: “Y pensar que durante años a un “tipejo” capaz de expresarse así se le concedió algún grado de reconocimiento público. Inconcebible. Rechazo total Y ojalá alguna vez se comporte como un ser racional".

Esta no es la primera vez que González publica mensajes despectivos contra las mujeres. A comienzos de 2026 Matador generó polémica una publicación en la que se refirió a la entonces candidata presidencial Paloma Valencia de una forma despectiva al burlarse de su físico.

En esa ocasión, las declaraciones de Matador, en las que hizo una comparación entre una estatua de Fernando Botero de la paloma de la paz y la senadora Valencia generaron múltiples rechazos desde distintos sectores.

Las mismas reacciones de rechazo que se han registrado con esta nueva publicación en sus redes sociales, en las que ‘insulta’ a Ana Lucía Pineda, esposa del presidente de la República, Abelardo De La Espriella.

“Matador es la prueba viviente de que el petrismo es una contradicción en sí mismo, debería ser objeto de expulsión si algo de cordura le queda a ese circo”

El exsenador Ernesto Macías respondió a la polémica asegurando que “lo que busca el maltratador de mujeres es llamar la atención para que no lo olviden. El ostracismo lo desespera y la indiferencia lo atormenta”.

El representante a la Cámara por el Valle fue muy directo con su respuesta ante los hechos. El congresista del Centro Democrático manifestó: “Que porquería de ser humano”.

El director de Asocapitales, Andrés Santamaría Garrido, indicó que “lo de Matador contra la primera dama de la Nación es inadmisible” y lanzó un duro cuestionamiento por la libertad de expresión.

Julio César González ha protagonizado varias polémicas por sus mensajes contra las mujeres. Foto: León Darío Peláez/ Semana

Expresó que esta “jamás debe convertirse en instrumento de menosprecio contra las mujeres” y aseguró que “la CEDAW y la Convención de Belém do Pará establecen estándares claros de protección de su dignidad”.

Finalmente, explicó que “utilizar el dolor de las víctimas del terremoto para denigrar a una mujer que ha contribuido a movilizar ayudas y solidaridad es profundamente reprochable. ¡La dignidad de las mujeres no se negocia ni se pisotea!“.