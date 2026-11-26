Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad para la Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), se pronunció atendiendo un fallo de tutela. “En cumplimiento del fallo de tutela 11001310303620260050801 emitido por parte del tribunal superior de Bogotá, aclaro ante la opinión pública lo siguiente: 1. No tengo evidencia física de que el señor Carlos Andrés Trujillo sea el cerebro criminal detrás del escándalo de la UNGRD. 2. No tengo evidencia de que el señor Carlos Andrés Trujillo pertenezca a un grupo político involucrado en los problemas de la entidad antes que Olmedo llegase”.

Cumplido el trámite legal, el expresidente Gustavo Petro, con sus acostumbrados mensajes en X con errores de ortografía, mezclando temas, reaccionó a la aclaración hecha por Carrillo, uno de los jefes de Gestión de Riesgo durante su gobierno.

El Tribunal Superior de Bogotá obliga a Carlos Carrillo a rectificar acusaciones contra el exsenador Carlos Trujillo

Carlos Carrillo, a un paso de incidente de desacato por señalamientos a Carlos Andrés Trujillo: tiene 48 horas para rectificar

“Hermano Carrillo, equivocaste tu análisis político. ¿No sabes que una clientela guajira o caribeña, en general, se compra por el mayor postor? Para las clientelas no hay dueño predeterminado. Olmedo quiso ser el nuevo jefe de clientelas de La Guajira con el dinero público de la UNGRD. No es el acto de mayor corrupción de Colombia, como dice la prensa que me malquiere, pero no solo que soberano hp y que enorme estafador hasta consigo mismo, es este señor Olmedo, que se parece a muchos defensores de la patria —la patria, pero gringa—. Qué mala presentación me hizo el señor LLinás de este señor”, señaló.

Carrillo, ya en calidad de exfuncionario, no guardó silencio frente a su otrora jefe. “Presidente, quien se equivocó en su análisis político fue usted. Su coalición en el Congreso fue equivocada de cabo a rabo y llevó a nuestro Gobierno a un desgaste político innecesario; no lo reduzca todo a sus malquerientes, sus errores han ayudado mucho al ascenso del fascismo”.

El exdirector de la UNGRD, Carlos Carrillo, se pronunció en X porque recibió un segundo requerimiento por parte de una jueza de la República ante el presunto incumplimiento de una orden de rectificación. La funcionaria judicial consideró que Carrillo no habría acatado la decisión en los términos establecidos. El caso se originó por los señalamientos que el exdirector hizo contra Carlos Andrés Trujillo.

La jueza Elisa Andrea Orduz Barreto ordenó requerir por segunda vez a Carrillo para que cumpla integralmente el fallo de tutela. Le otorgó un plazo de 48 horas, contadas a partir del recibo de la comunicación, para acreditar que cumplió la orden judicial.

Carlos Carrillo, exdirector de la UNGRD Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Este segundo requerimiento cobra especial relevancia debido a que el despacho judicial advirtió que el incumplimiento podría acarrear consecuencias disciplinarias y judiciales, entre ellas una eventual sanción de arresto o una multa de 20 salarios mínimos mensuales, en el marco de un incidente de desacato.

El conflicto comenzó luego de que Carrillo vinculara a Trujillo con presuntos hechos de corrupción en la UNGRD. Por ello, este último acudió a la justicia mediante una acción de tutela para proteger sus derechos frente a dichos señalamientos.

Es importante tener en cuenta que el pasado 10 de octubre de 2026, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá emitió un fallo en segunda instancia. En esa decisión, le ordenó a Carrillo rectificar públicamente sus afirmaciones.

El tribunal estableció tres condiciones para el cumplimiento del fallo. En primer lugar, Carrillo debía hacer una corrección que permitiera reparar el efecto de las afirmaciones originales. Luego, debía garantizar que la rectificación tuviera una difusión comparable a la de las publicaciones originales. No bastaba con publicar un mensaje de menor alcance.

Tras el fallo, Carrillo publicó un mensaje en su cuenta de X con el propósito de cumplir la orden judicial. Sin embargo, el Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogotá revisó esa publicación y advirtió varias deficiencias.

Por un lado, consideró que el mensaje no tuvo suficiente difusión. Por otro, cuestionó el uso de la expresión “por ahora”, al estimar que condicionaba el reconocimiento de que Carrillo no contaba con pruebas contra Trujillo. El despacho judicial consideró que esa expresión desvirtuaba la claridad y la contundencia que debía tener la rectificación.

Asimismo, el juzgado advirtió que Carrillo incluyó comentarios en los que cuestionaba el análisis del juez constitucional, en particular las consideraciones judiciales sobre supuestos vínculos de Trujillo con un tercero señalado de cometer conductas punibles.