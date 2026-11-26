El presidente Abelardo De La Espriella condenó hace algunas horas el ataque que fue perpetrado en Dagua, Valle del Cauca, por criminales que lanzaron una granada, a través de un dron, contra la estación de Policía de ese municipio. El ataque no solo afectó la sede policial, sino que también tuvo impacto en una iglesia cercana a esta.

El mensaje que les envió Abelardo De La Espriella a los secuestradores del Éxito de Cartagena: les hizo una advertencia

“Este acto de barbarie evidencia el desprecio de estos criminales por la vida, la población civil y los principios del derecho internacional humanitario. Gracias a Dios, no se reportan civiles heridos”, dijo el mandatario, quien aseguró que advertía a los criminales por las acciones que llevará a cabo el Estado para dar con estos.

El atentado en Dagua también afectó una iglesia cercana a la estación de Policía. El mandatario rechazó los hechos y aseguró que no se reportaron civiles heridos. Foto: Presidencia

“A estos criminales les advierto: su maldad parece no conocer límites, pero van a conocer toda la firmeza y la determinación del Estado colombiano”, agregó el mandatario de los colombianos.

Radiografía de una liberación: el video y la frase del presidente Abelardo De La Espriella en el rescate de rehenes en el Éxito

Adicionalmente, aseguró que ordenó a la Fuerza Pública desplegar todas sus capacidades para perseguirlos y llevarlos ante la justicia. Afirmó que contra estos no habrá contemplaciones ni impunidad para quienes atenten contra la vida, la fe y la tranquilidad de los colombianos.

Abelardo De La Espriella ordenó a la Fuerza Pública desplegar todas sus capacidades para dar con los responsables del ataque en Dagua y llevarlos ante la justicia. Foto: Presidencia.

En los últimos días, son varios los ataques que se han registrado en varios municipios del país. Uno de los mas fuertes fue el perpetrado el pasado 23 de noviembre, cuando criminales dejaron un carro bomba frente a la Gobernación del Meta, que explotó hacia las 9:30 de la noche en la plaza de la Gobernación.

El hecho dejó por lo menos 23 personas heridas, entre ellas un menor de edad. Además de varios daños materiales en los edificios adyacentes. No se reportaron víctimas mortales tras los hechos, que también fueron condenados por el mandatario, quien llegó al lugar para supervisar todas las labores de investigación. Información preliminar señala a las disidencias de las Farc como posibles responsables del atentado.