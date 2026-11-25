“Si no proceden, vamos a ingresar. Están advertidos. Es el primer y último mensaje que les mando”. Este fue el tajante mensaje del presidente Abelardo De La Espriella que destrabó el operativo para liberar a las personas que estaban retenidas en el almacén Éxito de Contadora, en Cartagena.

El jefe de Estado fue claro y contundente al enviarles el mensaje a los secuestradores que exigían 7 mil dólares para liberar a las 43 personas -entre trabajadores y clientes- y salir como si nada de una toma de rehenes de las que no se tenía memoria en el país.

Los secuestradores, confiados en que el hampa iba a salir triunfante otra vez, pedían dos camionetas blindadas con vidrios polarizados, una vía libre para huir por el carril exclusivo de Transcaribe.

Fuerzas de seguridad intervienen después de que hombres armados tomaran rehenes en un supermercado Éxito, en el barrio La Castellana de Cartagena, Colombia, el martes 24 de noviembre de 2026, tras un presunto intento de robo Foto: Anadolu via AFP

Como si fuera poco, y tal vez motivados por las series sobre robos a bancos, exigían que les permitieran salir con cuatro rehenes elegidos al azar, con el fin de garantizar que las autoridades no iniciaran una persecución.

La contraoferta que esperaban, en medio de tragos y música a alto volumen, jamás llegó. Lo que sí recibieron fue el ultimátum del jefe de Estado, quien, cumpliendo su palabra, no negoció con delincuentes.

“Les vamos a respetar la vida. Entreguen a los rehenes, salgan con las manos en alto y los vamos a tratar con consideración”, manifestó De La Espriella, quien en todo momento les señaló que se les iba a respetar el debido proceso judicial.

Los minutos corrieron y los secuestradores no salieron. Por esto, se ordenó la intervención. Un Comando Conjunto de Operaciones Especiales y del Gaula Militar ingresó para rescatar sanas y salvas a todas las personas que estuvieron en total angustia por 20 largas horas.

En medio del milimétrico operativo, uno de los secuestradores amenazó directamente con su arma a los agentes. Inmediatamente, fue abatido, pues representaba un peligro para la vida de los rehenes. Los otros dos secuestradores fueron doblegados y capturados.

El alma regresó a los cuerpos de los secuestrados.

Operativo de liberación de rehenes en el Éxito de Cartagena en La Castellana Foto: COLPRENSA

El agradecimiento a los agentes de la Fuerza Pública fue apoteósico. Y es que no era para menos. Durante el secuestro, los hombres fueron amarrados de pies y manos mientras eran amenazados con las armas largas de los criminales.

Las mujeres eran amedrentadas y humilladas para que no gritaran.

Cuando se confirmó el rescate, los familiares de los retenidos que se agolparon en las inmediaciones del almacén expresaron su júbilo. Entre la multitud de transeúntes, que no querían perderse ni un minuto de lo que ocurría en la ciudad amurallada, retumbó un aplauso.

Todos estaban libres, todos estaban sanos. Nada que lamentar.

El reloj marcaba las 3 de la mañana y el país recibía la mejor noticia sobre una situación que, en otros contextos, pudo salirse fácilmente de control y generar caos.

Pocos minutos después aparecieron los dos secuestradores: esposados, desarmados y con el rostro lleno de decepción. Frente a ellos estaba el presidente Abelardo De La Espriella, quien les recordó la pena que les esperaba por su acto contra la sociedad.

“¿Saben cuánto les va a caer, verdad? 40 o 50 añitos, por secuestradores, por criminales. ¿Pensaron que iban a salir así y que iban a secuestrar gente en Cartagena y que todo iba a salir bien?”, les señaló el primer mandatario.

Antes de irse a dar el merecido reconocimiento a los hombres y mujeres que lograron la liberación, se volvió hacia los secuestradores para dejarles un último recado: “Bien motiladitos, los espero”.

En una rueda de prensa con la cúpula de la Fuerza Pública en Cartagena, el presidente aseguró que la operación marca un antes y un después en los planes de los criminales.

“Esta operación, sin precedentes por su magnitud y las circunstancias en las que se desarrolló, demuestra la capacidad, la preparación y el nivel de coordinación de nuestra Fuerza Pública”, enfatizó.