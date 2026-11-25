El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, lanzó este miércoles, 25 de noviembre de 2026, una contundente respuesta contra el representante a la Cámara por el Pacto Histórico Alfredo Mondragón, a quien recomendó buscar atención especializada en salud mental luego de que el congresista calificara como un montaje la toma de rehenes ocurrida en el almacén Éxito de la ciudad.

Alcalde Dumek Turbay hizo revelación sobre hombre dado de baja en secuestro masivo del Éxito

El mandatario distrital exigió respeto por el dolor y la zozobra que padecieron las personas retenidas y sus familias, y celebró que el operativo de rescate culminara con la liberación sana y salva de todos los ciudadanos secuestrados.

Alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, visitó a los rehenes rescatados del secuestro en el Éxito, tras operación de la Fuerza Pública

Dura réplica a Alfredo Mondragón y defensa de la ciudad

Al referirse a las declaraciones emitidas por Mondragón tras el desenlace de la emergencia en la capital de Bolívar, Turbay cuestionó que se pretenda deslegitimar una situación crítica que mantuvo en vilo a la ciudadanía y a las autoridades durante horas.

“Visitar a un especialista en la psiquiatría y respetar a la ciudad de Cartagena y no meterse con estas circunstancias que nos angustió mucho, nos causó mucho dolor y afortunadamente tiene un desenlace feliz para la familia involucrada y para la ciudad, así que frente a ese tipo de aseveraciones, gracias a Dios el país no sigue en manos de ellos”, manifestó el alcalde.

Con este pronunciamiento, respaldó el trabajo adelantado por la Fuerza Pública durante la intervención y rechazó cualquier insinuación de que el asalto armado y el posterior rescate hubieran sido simulados.

Avance judicial: Haider Muñetón Zapata no tenía antecedentes, a diferencia de los capturados

De manera paralela a su respuesta política, Dumek Turbay entregó detalles sobre el avance de las verificaciones judiciales alrededor de Haider Muñetón Zapata, el hombre abatido durante el operativo de liberación de las 84 personas.

El mandatario confirmó que Muñetón Zapata no registraba antecedentes judiciales previos, pero subrayó que existen pruebas de su participación en el escenario del secuestro y solicitó formalmente a la Fiscalía General de la Nación, la Policía, la Sijín y el Gaula investigar cómo se planeó la acción criminal y establecer de qué manera resultó vinculado.

“Hay también las circunstancias reales: no hay duda de su participación en el hecho y pues lamentamos que haya sido la única persona que perdió la vida en el desenlace, pero ya son las autoridades las que tienen que determinarlo. En el escenario de lo que ocurrió estuvo involucrado y lo que le hemos pedido a la Policía, a la Sijín y al Gaula es poder determinar de qué manera pudo él estar vinculado a eso”, explicó Turbay, quien además contrastó ese perfil con el de los otros dos hombres capturados en el lugar, señalando que ambos sí cuentan con anotaciones por tráfico de armas, violencia intrafamiliar y hurto calificado.