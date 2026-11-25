En la madrugada de este 25 de noviembre, cerca de 10 rehenes fueron rescatados tras casi 17 horas de secuestro, luego de que un grupo de hombres tomaran a casi 30 personas y las recluyeran al interior de un almacén del Éxito en Cartagena, luego de un frustrado robo a un carro de valores.

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Tras el rescate, distintas autoridades han hecho presencia en el lugar. Entre ellas estuvo el presidente Abelardo De La Espriella. También estuvo allí el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, quien en horas de la madrugada realizó una visita a los rehenes rescatados.

El mandatario local se trasladó al Gaula de la Policía a visitar a todos los ciudadanos liberados y para expresarles toda su solidaridad y apoyo tras los difíciles momentos que vivieron a manos de los delincuentes.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, visitó a los ciudadanos liberados en las instalaciones del Gaula de la Policía, donde expresó su solidaridad tras los momentos de angustia que vivieron. Foto: Alcaldía de Cartagena

“No hay sino palabras de agradecimiento para Dios porque todos vuelven a sus casas con sus familias, este era el propósito más importante de todo esto. Después ya se harán todas las evaluaciones, pero ya podemos sentirnos con la tranquilidad de haber cumplido con nuestro deber”, precisó.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, realizó en las últimas horas una visita a los rehenes rescatados del secuestro que se produjo en el Éxito durante el pasado 24 de noviembre. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/V50utvcNmu — Revista Semana (@RevistaSemana) November 25, 2026

En las últimas horas, son varios los detalles que se han conocido alrededor de los hechos acontecidos en Cartagena. Uno de los detalles fue el objetivo que tenían los secuestradores. El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que los delincuentes iban inicialmente por un carro de valores que se encontraba surtiendo de dinero varios de los cajeros de la zona.

El frustrado robo a un carro de valores habría sido el objetivo inicial de los delincuentes que terminaron tomando como rehenes a cerca de 30 personas en un almacén Éxito de Cartagena. Foto: SEMANA

Sin embargo, los empleados del carro de valores se percataron de la intención de los ladrones y activaron todos los protocolos, al igual que los empleados del Éxito, quienes activaron un botón de pánico que informó de inmediato a las autoridades.

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Tras el aviso, los delincuentes se asustaron e ingresaron rápidamente al almacén, sitiando a las personas que se encontraban allí, entre compradores, cajeros y otros empleados.