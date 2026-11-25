Entre abrazos, lágrimas y muestras de alivio, las personas que fueron liberadas tras la toma de rehenes en el almacén Éxito de Cartagena comenzaron a reencontrarse con sus familiares a las afueras del Comando de la Policía, en el barrio Manga.

Las imágenes recogidas por algunos medios, registran el momento en que la espera y la incertidumbre dieron paso a la emoción de volver a estar juntos.

“Gloria a Dios, llegó la llamada”: la emotiva reacción de una madre tras escuchar a su hijo, rescatado en el Éxito de Cartagena

Alivio tras horas sin saber de sus seres queridos

A las afueras del Comando de la Policía, en el barrio Manga, familiares y allegados permanecieron pendientes de cada movimiento y de la salida de los liberados.

Fueron horas de incertidumbre, llamadas y espera, con la esperanza de recibir pronto noticias y poder abrazar nuevamente a sus seres queridos.

La llegada paulatina de las personas rescatadas fue dando paso a los esperados encuentros.

El momento más esperado llegó cuando los familiares pudieron tener nuevamente frente a ellos a las personas que permanecieron retenidas en el almacén Éxito de Cartagena.

A las afueras del Comando de la Policía, en el barrio Manga, los abrazos se convirtieron en protagonistas de una jornada marcada por la incertidumbre.

Algunos corrieron a encontrarse con sus seres queridos; otros los recibieron entre lágrimas y los estrecharon durante varios segundos, como si quisieran recuperar en ese abrazo las horas en las que no supieron qué estaba pasando con ellos.

Las cámaras registraron rostros de emoción, manos que se aferraban y familias que finalmente podían estar juntas.

La salida de los liberados se ha producido de manera paulatina.

Cada reencuentro ha dejado una escena distinta, pero con un sentimiento común: el alivio de volver a ver a salvo a quienes estuvieron en medio de la toma de rehenes.

Imagen de familiares esperan reencontrarse con sus seres queridos/ Imagen de abrazo emoltivo al volver a ver a sus seres queridos, tras la toma de rehenes. Foto: Composición Semana/ Redes Sociales

Una toma de rehenes que mantuvo en vilo a Cartagena

El reencuentro se produjo después de la toma de rehenes registrada en el almacén Éxito de Cartagena, un hecho que movilizó a las autoridades y mantuvo en tensión a los familiares de las personas que permanecían dentro del establecimiento.

El operativo permitió la liberación de los ciudadanos, quienes fueron trasladados al Comando de la Policía para los procedimientos correspondientes antes de reunirse con sus seres queridos.

El presidente Abelardo De La Espriella también se pronunció tras el desenlace de la emergencia y confirmó que todas las personas retenidas habían sido rescatadas.

Rehenes fueron liberados en Cartagena tras varias horas de incertidumbre. Foto: Foto: tomada de X

El mandatario calificó el procedimiento como una operación “absolutamente impecable” y destacó la actuación conjunta de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares.

Mientras continúa la salida de las personas liberadas, las imágenes de los abrazos y las lágrimas se convierten en uno de los momentos más significativos de esta emergencia: el regreso con sus familias después de horas de incertidumbre.