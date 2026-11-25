Una crítica situación de orden público mantuvo en máxima alerta a Cartagena desde las 8:30 a. m. de este martes 24 de noviembre, luego de que un grupo de hombres encapuchados y fuertemente armados irrumpiera en el almacén de cadena Éxito ubicado en el sector de Contadora, frente al centro comercial La Castellana, y tomara como rehenes a cerca de 30 personas entre clientes y trabajadores.

Abelardo De La Espriella ya está en la sala de crisis: extreman medidas de seguridad en inmediaciones del Éxito de Cartagena

Primeras imágenes a las afueras del Éxito Contadora, sur de Cartagena, en medio del operativo de rescate de los rehenes. Foto: SEMANA

Otra de las imágenes a las afueras del Éxito Contadora justo cuando fueron liberados los rehenes. Foto: SEMANA

De acuerdo con lo revelado por el presidente Abelardo De La Espriella, quien viajó de inmediato a la capital de Bolívar para liderar una sala de crisis en la Base Naval junto al alcalde Dumek Turbay y la cúpula militar, los delincuentes intentaban asaltar un carro de valores y, al verse rodeados por la reacción policial, se atrincheraron dentro del establecimiento comercial.

El drama desde adentro: la primera imagen del grupo de personas que fue retenido en el Éxito de Cartagena. Foto: Rafael Poveda

El origen del asalto y las exigencias de los delincuentes

Según explicó el jefe de Estado desde Cartagena, las cámaras de seguridad venían alertando desde el día anterior sobre movimientos sospechosos de la banda, por lo que, al iniciarse el intento de atraco contra el vehículo transportador de caudales, los operadores activaron los botones de pánico.

“Un grupo de bandidos, de delincuentes comunes, quería asaltar un carro de valores que iba a recoger un dinero de un centro comercial. Los operadores de las cámaras activaron los botones de pánico y la Policía acudió de manera inmediata. No les quedó de otra que refugiarse en uno de los locales y secuestrar a 30 personas”, detalló De La Espriella.

Toma de rehenes en Éxito de Cartagena: dos negociadores estarían cara a cara con los ladrones

Fuerzas Especiales en el Éxito de Contadora, en Cartagena. Foto: Gabriel Salazar / Semana

En medio de la incursión, en la que se escucharon varios disparos y los captores llegaron a ubicar rehenes frente a las ventanas del supermercado para disuadir el ingreso de los uniformados, fuentes judiciales indicaron a SEMANA que los asaltantes exigían una suma de 7.000 millones de pesos, dos camionetas polarizadas y autorización para desplazarse por la vía que comunica a Cartagena con Barranquilla.

Con sobrevuelo en helicóptero y fuerte presencia del Esmad, reforzaron medidas de seguridad en inmediaciones del Éxito de Contadora, donde permanecían secuestradas varias personas. Foto: Suministrado a Semana

Dos negociadores estuvieron cara a cara con los ladrones que tomaron rehenes en el Éxito de Contadora en Cartagena. Foto: Suministrado a Semana