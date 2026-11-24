Una multitud, entre ellos familiares, curiosos, periodistas y hasta investigadores judiciales, se apostaron en los alrededores del Éxito de Contadora, en el sur de Cartagena, donde un grupo de ladrones tomó como rehenes a más de 20 personas en la mañana de este martes 24 de noviembre.

Los delincuentes, dijo el presidente Abelardo De La Espriella, iban a robar un carro de valores y, al verse sorprendidos, se refugiaron en ese almacén de cadena y tomaron a un grupo de 30 personas como rehenes.

Desde ese momento, la tensión es total en ese sector. El movimiento de uniformados es constante, así como de vehículos oficiales y organismos de salud.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, dijo en sus redes sociales: “Estamos bajo las directrices de todas las agencias de seguridad del Estado, @PoliciaColombia, @ArmadaColombia y nuestras @FuerzasMilCol, que están al frente de la situación desde el primer momento del reporte. Se han implementado todos los protocolos que se estipulan para este tipo de escenarios que permitan salvaguardar la vida de las personas”.

La misteriosa carta que apareció durante el secuestro con rehenes en el Éxito de Cartagena: “Necesitamos $7.000 millones”

Además, agregó: “El apoyo de nuestra Fuerza Pública, en coordinación directa con el presidente @ABDELAESPRIELLA, es irrestricto y tenemos absoluta y plena confianza en las acciones que se realizan al interior del lugar para preservar la vida de la gente”.

El alcalde no lo mencionó, pero SEMANA conoció que esas labores tienen que ver con dos negociadores que están cara a cara con los delincuentes, tratando de que las víctimas sean liberadas y esta toma tenga un desenlace sin costo de vidas.

Fuerzas Especiales del Ejército toman posiciones alrededor del Éxito Contadora en Cartagena tras la toma de rehenes por parte de un grupo de ladrones. Foto: Suministrado a Semana

Sin embargo, el presidente Abelardo De La Espriella vaticinó que el final será positivo para las víctimas, mas no tanto para los secuestradores.

“Ya están todas las capacidades de nuestra Fuerza Pública con grupos especiales allí; eso va a salir bien para los secuestrados, no estoy tan seguro de que sea así para los bandidos”, señaló el presidente.

Nueve personas ya han sido liberadas en el Éxito de Cartagena, ¿quiénes son?

Ocho horas después de la toma de rehenes en el Éxito de Contadora, en Cartagena, se conoció que han sido liberadas por lo menos nueve personas. Una fuente extraoficial le contó a SEMANA que entre los liberados están un niño y una mujer de 75 años.

Además, algunos de los familiares están siendo llevados a un vehículo para comunicarlos vía telefónica con los secuestrados y tratar de brindarles algo de tranquilidad.