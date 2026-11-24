Hacia las 2:45 p. m. de este martes, ocho horas después de que un grupo de ladrones ataviados con uniformes tácticos, cascos, encapuchados y armas de largo alcance tomaran como rehenes a un grupo de personas en el Éxito de Contadora, en Cartagena, nueve de las víctimas ya habían sido liberadas.

El número más reciente, contó una fuente extraoficial a SEMANA, cuatro personas, entre las que había una mujer de 75 años y un niño.

La toma fue alrededor de las 8:00 a. m. de este martes, 24 de noviembre, cuando los delincuentes, según dijo el presidente Abelardo De La Espriella, buscaban robar un carro de valores.

Abelardo De La Espriella habla sobre toma de rehenes en Éxito de Contadora, en Cartagena. Foto: Redes sociales

“Un grupo de bandidos, de delincuentes comunes, quería asaltar un carro de valores que iba a recoger un dinero de un centro comercial. Desde el día anterior las cámaras alertaron sobre la presencia de estos bandidos. Los operadores de las cámaras activaron los botones de pánico y la Policía acudió de manera inmediata”, dijo el mandatario.

“No les quedó de otra que refugiarse en uno de los locales y secuestrar a 30 personas, de las cuales ya han liberado a cinco, que son mujeres mayores”, dijo en ese momento.

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Según expresó, hay un componente de Fuerzas Especiales para enfrentar la situación. Una fuente en Cartagena le dijo a SEMANA que se trata de un comando de 35 efectivos de las fuerzas especiales.

“Estamos ahí atendiendo la situación, no es que se haya presentado un secuestro o que un grupo terrorista, no; bandidos que se vieron sorprendidos y que no tuvieron escapatoria, y entonces secuestraron a un grupo de personas”, añadió De La Espriella.

“Estamos ahí, con las fuerzas especiales del Ejército, tenemos ahí las fuerzas especiales de la Policía, estamos haciendo lo que hay que hacer y le garantizo al pueblo colombiano que vamos a liberar a esas personas”, añadió.

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La Policía Nacional, por medio de un comunicado, aseguró que está trabajando de manera articulada con las Fuerzas Militares para lograr la liberación de los secuestrados.

“Nuestra prioridad es proteger la vida. Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), trabajamos de manera articulada con las Fuerzas Militares y demás autoridades para atender esta situación y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Hemos desplegado nuestras capacidades operativas y especializadas para lograr una solución segura, privilegiando en todo momento la protección de la vida y la integridad de las personas”, dijo la Fuerza Pública.