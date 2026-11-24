La Aeronáutica Civil confirmó que el aeropuerto internacional Rafael Núñez, de la ciudad de Cartagena, retomó sus operaciones aéreas con normalidad, luego de que finalizara el operativo de la Fuerza Pública en las inmediaciones de la pista.

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Se levantaron las restricciones para las aproximaciones de aeronaves

La emergencia de orden público que generó restricciones en la operación aérea de Cartagena tuvo una nueva actualización. La Aeronáutica Civil informó que se levantó la restricción para las aproximaciones de aeronaves en el aeropuerto internacional Rafael Núñez, luego de que terminara el operativo adelantado por la Fuerza Pública en las inmediaciones de la pista.

A través de una actualización publicada en su cuenta oficial de X, la entidad confirmó que los movimientos aéreos volvieron a desarrollarse con normalidad.

“Se levanta la restricción para las aproximaciones tras finalizar el operativo de la Fuerza Pública en las inmediaciones de la pista”, indicó Aerocivil.

La autoridad aeronáutica también precisó que los despegues y aterrizajes se reanudaron con normalidad, lo que representa el restablecimiento de las operaciones en la terminal aérea de la capital de Bolívar.

Comunicado actualizado Aeronaútica Civil Foto: Aeronaútica Civil

Operativo de seguridad generó restricciones aéreas

Las restricciones se habían adoptado en medio de la situación de orden público registrada en Cartagena, que motivó el despliegue de la Fuerza Pública y generó afectaciones en la operación del aeropuerto Rafael Núñez.

La emergencia estuvo relacionada con el operativo de seguridad en el sector de La Castellana, donde se reportó una toma de rehenes en un almacén Éxito.

Con la finalización del procedimiento en las inmediaciones de la pista, Aerocivil confirmó el levantamiento de las restricciones y la recuperación de las condiciones normales para la operación aérea.

Sin embargo, los pasajeros que tengan vuelos programados deben consultar con sus respectivas aerolíneas para verificar sus itinerarios, especialmente si sus viajes pudieron verse afectados durante el periodo de restricciones.

Grupo Éxito se pronunció luego de que hombres armados entraran a almacén de Cartagena y tomaran rehenes

¿Qué ocurrió en el Éxito de La Castellana?

La emergencia comenzó durante la mañana de este martes, cuando hombres armados y encapuchados ingresaron al almacén Éxito, ubicado en el sector de La Castellana, sobre la avenida Pedro de Heredia.

Lo que inicialmente fue reportado como un presunto intento de hurto terminó convirtiéndose en una toma de rehenes. Según los primeros reportes, varios clientes y trabajadores quedaron retenidos dentro del establecimiento comercial.

La Policía Metropolitana de Cartagena desplegó unidades en los alrededores del supermercado y estableció un perímetro de seguridad para atender la situación.