Diez años han pasado desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y la guerrilla de las Farc, tras varios ciclos de negociaciones en La Habana, Cuba.

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Como se dijo en aquel momento, lo más complicado e importante sería la implementación de los puntos firmados en el Acuerdo de Paz. Y así lo refleja el más reciente informe de la Contraloría General.

El ente de control fiscal indicó que existe una alerta sobre los riesgos en las fuentes de financiación para el cumplimiento de los principales compromisos.

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Estos se relacionan con la adjudicación de tierras y proyectos sostenibles, así como con programas de sustitución de cultivos ilícitos.

El tema de la participación política, indica la Contraloría General, es el “más rezagado” en su cumplimiento.

“Persisten hechos de violencia contra líderes sociales y personas defensoras en distintos territorios”, reseñó el organismo al advertir el grave panorama.

El expresidente Juan Manuel Santos. Foto: Catalina Olaya

La implementación de los programas que buscaban la representación y apertura democrática estaba fijada en 6,35 billones de pesos. En los 10 años de la implementación, únicamente se han ejecutado 1,96 billones de pesos.

“En 2025, la ejecución fue de 61.927 millones de pesos, una recuperación aún marginal frente al rezago acumulado. El rezago financiero coincide con compromisos normativos del punto que siguen estancados”, indicó la Contraloría.

Igualmente, existen falencias en la reincorporación y en las garantías de seguridad para los firmantes del Acuerdo de Paz, lo que ha generado un aumento sistemático en el asesinato de los firmantes.

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“2.241 líderes sociales y 571 firmantes de paz asesinados entre 2017 y 2025”, expresó. Por esto, la Contraloría advirtió el “desafío crítico” para los que siguen vinculados al Acuerdo de Paz.

En este punto, es clave señalar que los proyectos de reincorporación a la vida civil han tenido avances significativos. “6.029 proyectos productivos individuales y 132 colectivos aprobados”, resaltó el informe. “La renta básica mensual acumula $992.920 millones: la línea más constante del período”, expresó.

La entidad se centró en cinco puntos de riesgo que afectan la consecución de los objetivos pactados hace una década.

A diez años de la firma del Acuerdo Final de Paz, nuestro Décimo Informe de Seguimiento evidencia que persisten dificultades financieras y rezagos en el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los territorios afectados por el conflicto. Desde la Contraloría insistimos en la necesidad de actualizar la planeación financiera, fortalecer la vigilancia de los recursos públicos y garantizar que las inversiones se traduzcan en resultados concretos para las comunidades. 📲 Deslice y conozca las principales alertas identificadas. El informe completo lo encuentra en https://t.co/ypOaHPI2mg — Contraloría General de la República de Colombia (@CGR_Colombia) November 24, 2026

“La implementación se mide contra una meta que nació subestimada: 65 % del costo original, 41 % de la necesidad real”, resaltó el organismo de control fiscal.

La Contraloría señala además que el Presupuesto General de la Nación (PGN) es el mayor aportante para el cumplimiento de lo pactado, lo que representa una gran afectación.

“El 67 % del esfuerzo recae en una sola fuente, con un comportamiento cíclico de picos (2012 y 2024) y contracciones”, aseguró.

Por esto, una de las recomendaciones hechas en el Décimo informe de seguimiento consiste en actualizar la planeación financiera, fortalecer la vigilancia de los recursos públicos y garantizar las inversiones en beneficio de las comunidades.