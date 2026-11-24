Una historia de reconciliación y segundas oportunidades se conoció en Bogotá, luego de que una madre que perdió a su único hijo en un homicidio decidiera establecer un vínculo familiar con el joven responsable de su muerte.

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De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, los hechos ocurrieron cuando el joven tenía 16 años y participó en el homicidio de otro muchacho de su barrio. La víctima había salido de su vivienda para comprar una cartulina que necesitaba para una actividad escolar.

Cuando regresaba, fue perseguida por un grupo de jóvenes que la atacó con armas cortopunzantes. Su madre presenció la agresión desde la entrada de la casa.

Días después, las autoridades capturaron a varios de los responsables; el adolescente fue procesado por el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y remitido al Centro de Atención Especializada Bosconia, donde comenzó un proceso de acompañamiento profesional.

Al principio, tenía dificultades para relacionarse con otras personas, reaccionaba con agresividad y presentaba un consumo importante de sustancias psicoactivas. Sin embargo, durante más de dos años de sesiones semanales, recibió orientación para tratar su consumo, retomó sus estudios y empezó a reconocer las consecuencias de sus actos.

En medio de ese proceso, manifestó su intención de encontrarse con la madre de la víctima para contarle lo sucedido y pedirle perdón. El equipo profesional también acompañó a la mujer, quien necesitaba conocer la verdad sobre la muerte de su hijo.

Durante la conversación, el joven le explicó que no tenía ningún problema personal con la víctima y que el ataque ocurrió cuando el grupo estaba bajo los efectos de las drogas. También le contó que habían agredido al muchacho sin saber siquiera quién era.

Después de escuchar su relato, la mujer le expresó su deseo de adoptarlo: “Yo lo quiero adoptar como mi hijo, yo quiero que usted me vea como una mamá”. El joven se levantó para abrazarla y ambos rompieron en llanto.

Desde entonces, ella comenzó a visitarlo y acompañarlo en sus estudios. Según la Secretaría, el joven dejó las drogas, terminó el bachillerato y trabajó en la cocina del centro de atención. Incluso, se propuso reunir dinero para pagar una indemnización a la madre como gesto simbólico de reparación.

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Actualmente, trabaja en un almacén de ropa, mantiene una relación cercana con la mujer y contempla estudiar Psicología o Derecho en la universidad.

La historia fue presentada en el pódcast Voces de la Ciudad y refleja el propósito de la justicia juvenil restaurativa: que los adolescentes asuman la responsabilidad por sus actos, comprendan el daño causado y encuentren oportunidades para transformar sus vidas.