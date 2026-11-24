Las revelaciones de SEMANA sobre la versión que le entregó la excongresista del Partido Comunes, Sandra Ramírez, a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al ser consultada sobre el reclutamiento de menores de edad dentro de las filas de las Farc para ser explotados sexualmente, generaron un revuelo total en la opinión pública y en diferentes sectores políticos.

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En la primera sesión, que se extendió por cerca de ocho horas, la exsenadora calificó como “rumores de oídas” lo dicho por una de las víctimas, quien la señaló con nombre y apellido por haber promovido la explotación sexual de niñas menores de 13 años para saciar los más bajos deseos carnales de los comandantes del Secretariado de las Farc.

“Señoría, no tengo conocimiento de esos relatos que está haciendo la víctima. No ocurrieron. Yo no tengo, vuelvo y repito, conocimiento de ese relato”, respondió la exsenadora después de que se le pusiera de presente el crudo relato de una víctima de explotación sexual dentro de las Farc.

Ahora, Deisy Guanaro, una de las principales denunciantes en contra de Sandra Ramírez, y quien ha reclamado por la permisividad de la JEP en este caso, le hizo un llamado a este tribunal para que no le otorgue el permiso a la exsenadora para que salga del país.

Esto, teniendo en cuenta, que no se ha resuelto su situación jurídica en este caso.

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“Rechazo contundentemente que Sandra Ramírez salga del país sin darle la cara a sus víctimas”, reclamó Guanaro al citar información sobre la intención de la excongresista de salir del país en las próximas horas.

Guanaro, quien ha denunciado el aumento de amenazas e intimidaciones en su contra, aseguró que ella sí ha estado presente en las diligencias pese al riesgo. Situación muy diferente a la de Sandra Ramírez, a quien se le permitió asistir de manera virtual por un riesgo extremo para su vida.

“Yo he asistido presencialmente a las audiencias, he puesto la cara y he sostenido mi verdad, mientras ella no ha comparecido presencialmente”, aseveró la víctima.

“No es justo que las víctimas demos la cara mientras quien debe responder pretende evadir su responsabilidad. Le exijo a la JEP que no lo permita y garantice que responda ante sus víctimas”, añadió.

En la audiencia del pasado lunes 4 de noviembre, Deisy Guanaro ratificó la explotación sexual que sufrió dentro de las filas de las Farc. De todo esto, tenía conocimiento Sandra Ramírez, quien era la pareja sentimental de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, el fundador y máximo comandante de las Farc.