SEMANA sigue revelando detalles de la extensa versión libre que rindió la exsenadora Sandra Ramírez Lobo ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el caso por reclutamiento de menores dentro de las filas de las Farc.

En su extensa declaración, que se dividió en dos sesiones, la excongresista se mostró en varias oportunidades molesta por las preguntas formuladas por la magistrada Lily Rueda.

Uno de los puntos más álgidos se presentó cuando se le preguntó sobre la forma en que había sido “seleccionada” para asumir el rol de senadora en 2018 por parte del entonces partido Farc (conformado tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016).

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Esto, teniendo en cuenta que uno de los principales —y más polémicos— puntos del Acuerdo fue otorgarles 10 curules en el Congreso a los guerrilleros que firmaran el mencionado Acuerdo. Entre estos, se encontraban Iván Márquez, Jesús Santrich, Pablo Catatumbo, Victoria Sandino, Carlos Antonio Lozada y Marcos Calarcá.

La pregunta estaba relacionada con los hechos que habían motivado la mencionada designación. Esto, partiendo de la hipótesis de que los exguerrilleros que recibieron esa designación eran los que “tenían don de mando” en la estructura guerrillera. Es decir, comandantes de bloque, de frente o que hacían parte del Secretariado.

En este sentido, Sandra Ramírez ha manifestado que nunca tuvo “ni privilegios” por ser la pareja sentimental de Tirofijo ni tuvo hombres a su mando.

“Su Señoría, me niego totalmente a esa hipótesis. Ese no fue mi rol de facto dentro de las Farc. Estuve como compañera de Manuel Marulanda; fue una decisión mía durante más de 20 años. Y aquí estoy hoy compareciendo como Sandra Ramírez (...) así que me niego a ese rol que me quiere definir la Jurisdicción. Ese no fue mi rol”, respondió, bastante molesta, la excongresista, quien estuvo acompañada por su abogado.

“Acá desde el inicio le he explicado y dado mi versión sobre mis funciones en las extintas Farc y lo delicado que era Manuel Marulanda con su traslado. Que él tenía su equipo de dirección (...) que era un equipo de guardia del que yo hacía parte (...) Yo jamás, su Señoría, jamás participé. Ni siquiera fue el menor grado de las FARC, que es el de reemplazante de escuadra. Nunca llegué a ocupar ese nivel de mando”, añadió.

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En la contrapregunta, la magistrada Lily Rueda, de la Sala de Reconocimiento de Verdad, aseguró que este era un cuestionario válido y necesario para aclarar varios de los puntos centrales sobre las curules, reseñando que ya se les habían realizado a otros comparecientes.

“Son preguntas válidas, no son preguntas impertinentes

Citando declaraciones de excongresistas del partido Comunes, señaló que muchos de los que tenían don de mando dentro de las Farc llegaron al Senado en el marco del Acuerdo de Paz firmado en 2016. ¿Con qué criterio se define que Sandra Ramírez ocupe una de las curules?”, le preguntó nuevamente.

Esto llevó a que, con voz altanera y bastante molesta, la excongresista le señalara que, como en todo partido, había unas “instancias democráticas” en las que se había tomado tal decisión.

“En el balance de las asambleas. En el partido Comunes, hay instancias democráticas (...) me propusieron para que ocupara el puesto de congresista. Para que ocupara esa responsabilidad tan grande en este país que es ser congresista”, indicó Ramírez, quien estuvo en el Congreso durante dos periodos, 2018-2022 y 2022-2026.

“No recuerdo de dónde vino la propuesta. Pero me imagino que fue la dirección del Partido la que me propuso”, aclaró.