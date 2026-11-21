Todo un remolino de reacciones han desatado las declaraciones de la exsenadora Sandra Ramírez, del partido Comunes y antigua integrante de las Farc, rendidas ante la JEO (Justicia Especial para la Paz).

La mujer, que compareció de manera virtual ante el tribunal de la JEP, negó haber promovido el reclutamiento de niñas con fines de explotación sexual, así como conocer los casos de violencia sexual contra menores que le fueron expuestos durante la diligencia.

Los hechos investigados se refieren a presuntos casos ocurridos en la antigua guerrilla de las Farc. Ramírez rechazó haber tenido autoridad dentro de la organización y se describió como una guerrillera de base.

Exclusivo: la declaración de Sandra Ramírez ante la JEP. Niega reclutamiento, violaciones y abortos

En ese contexto, la Corporación Rosa Blanca, colectivo de mujeres en Colombia conformado por víctimas del conflicto armado, en especial niñas y mujeres reclutadas de manera forzada por la extinta guerrilla de las Farc-EP, se pronunció y criticó a la JEP.

“Lo dicho: la JEP solo sirve para legalizar las mentiras de los victimarios de las Farc y asegurar su impunidad. Las víctimas nos podemos parar en las pestañas, pero Sandra Ramírez ni Timochenko y su bandola van a ser llamados a juicio por ningún delito; pero la JEP si espera que se les prorrogue la vigencia 15 años más”.

Por su parte, la senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, también se refirió a las declaraciones de Ramírez ante la JEP y criticó duramente el Acuerdo de Paz suscrito en la Habana con la guerrilla, del cual dijo: “Le garantizó impunidad total y una curul automática (a Sandra Ramírez) en el Senado durante ocho años que pagamos todos los colombianos”.

Las antiguas Farc Foto: AFP

Y Posada no dejó pasar la oportunidad para mostrar su posición frente a la JEP: “Con razón la JEP permitió que su declaración fuera virtual y no le diera la cara a las víctimas. Un Tribunal que es benévolo con los victimarios e inquisidor con la Fuerza Pública no garantiza justicia y mucho menos incentiva la reconciliación”.

A la senadora no le pareció bien que la JEP anunciara la imputación a 10 generales por falsos positivos, mientras adopta una posición contraria para el lado opuesto: “Se queda muda ante la ‘amnesia’ selectiva de Sandra Ramírez”, afirmó. Desde su perspectiva, el único propósito de la JEP sería “exculpar a las Farc y perseguir a la cúpula militar que combatió y derrotó al terrorismo”, dijo en su pronunciamiento.

“Les negó a las víctimas la tragedia que vivieron”

Otra de las duras reacciones, tras las declaraciones de Sandra Ramírez en su intervención virtual, fue la de la política y exparlamentaria María Fernanda Cabal: “Sandra Ramírez les negó a las víctimas la tragedia que vivieron”.

La exsenadora manifestó indignada: “¿Con qué cara llaman ‘paz’ a un sistema que premia a quienes niegan esos crímenes? Las víctimas ya dieron su testimonio. ¿Cuánto más tendrán que esperar para que les respondan con verdad y justicia?”, afirmó.