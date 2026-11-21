La seguridad es uno de los mayores valores que aprecia el colombiano. Por ello, para la jornada de este sábado 21 de noviembre, cuando se llevará a cabo la final de la Conmebol Sudamericana 2026, la Policía Nacional diseñó toda una estrategia que incluye el despliegue de toda la capacidad humana posible.

🔴 Final de Copa Sudamericana EN VIVO entre Boca y Mineiro: estos son los horarios en todo el mundo para el inicio del partido

Serán 2.500 policías los que se ubicarán en los alrededores del estadio Metropolitano de Barranquilla, donde se realizará el trascendental encuentro entre Boca Juniors (Argentina) y Atlético Mineiro (Brasil).

Los uniformados aplicarán toda una estrategia operacional y tecnológica que incluye el uso de drones y demás equipos de ayuda para promover la seguridad de los asistentes, ya que se trata de una de las grandes fiestas del fútbol continental.

El trofeo de la Copa Sudamericana en el el césped del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla. Foto: CONMEBOL

No obstante el dispositivo de seguridad diseñado, el general Jesús Alejandro Barrera Peña, director de la Policía hizo un llamado a los hinchas para que disfruten sanamente la jornada.

De acuerdo con lo manifestado por los voceros de la Policía, la estrategia contempla un despliegue diferencial en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, sus alrededores, corredores viales, zonas de concentración de hinchas y demás escenarios asociados a este encuentro deportivo, mediante acciones de prevención, vigilancia, control y reacción.

Jesús Alejandro Barrera Peña, director general de la Policía Nacional de Colombia. Foto: Policía Nacional / Cortesía

Pero el seguimiento al evento se hará desde tierra y aire, en la misión de la Policía Nacional de acompañar esta fiesta del fútbol.

Por ello, se tiene previsto que el helicóptero institucional Halcón haga ronda permanente. Además, los drones de vigilancia aérea estarán activos y expectantes.

Final de Copa Sudamericana 2026: así se prepara Barranquilla para recibir a hinchas y turistas

Dentro del grupo humano hay especializados en inteligencia policial, investigación criminal y unidades de intervención, que permitirán anticipar riesgos y responder oportunamente ante cualquier eventualidad.

La seguridad juega de local

En esta oportunidad, es la seguridad la que juega de local en Barranquilla, dijo el vocero de la Policía. Se trata de la ciudad que es una de las sedes de la Presidencia de la República; pero, además, en paralelo con la protección ciudadana en el evento deportivo, la Fuerza Pública mantendrá y fortalecerá sus servicios de vigilancia en sectores residenciales, turísticos y comerciales, establecimientos abiertos al público y principales corredores de movilidad de la ciudad y su área metropolitana, manifestaron los voceros de la institución.

Drones vigilantes de la Policía Nacional, listos para el despliegue de seguridad en la final de la Conmebol. Foto: Policía Nacional / Cortesía

“Este despliegue estará articulado con los planes operativos y preventivos propios del fin de semana, garantizando la continuidad del servicio de policía, la atención de los requerimientos ciudadanos y la protección de la vida y el patrimonio de los ciudadanos”, señala el documento emitido a la opinión pública.

Por su parte, Barrera Peña destacó “la capacidad institucional para acompañar eventos de talla internacional, mediante una planeación estratégica que integra el talento humano, la tecnología y las diferentes especialidades del servicio de policía, sin descuidar la seguridad cotidiana de los ciudadanos”.

El director de la Policía invitó a los aficionados, tanto nacionales como extranjeros, a disfrutar del espectáculo deportivo !con pasión, responsabilidad y respeto, demostrando que las diferencias entre equipos nunca deben estar por encima de la sana convivencia”.

Estadio Metropolitano de Barranquilla, listo para la final de la Conmebol Foto: Policía / Cortesía