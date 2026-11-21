En la evolución del debido proceso, la Procuraduría General avanzó en el caso de la exgerente de la Empresa de Servicios de Aseo de Argelia, ESAGERLIA S.A., Cindi Enereid Mena López, a quien ahora le formula pliego de cargos.

La investigación del organismo que vigila, controla y sanciona el comportamiento de los funcionarios públicos revisó la presunta omisión de la obligada publicación que se debe hacer, cuando de contratación con recursos públicos se trata, en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop).

En el caso de la exgerente Mena López, se trata de más de 20 contratos suscritos entre el 4 de enero y el 28 de junio de 2023.

Según el ente de control, “la entonces funcionaria pasó por alto que en los bilaterales se contemplaba el uso de recursos públicos del municipio de Argelia, Valle del Cauca, con lo que se habría dejado de garantizar la divulgación y publicidad de la actividad contractual de la entidad, tarea a la que estaba obligada por su rol como representante legal”.

El Secop, precisamente, fue establecido para avanzar en la transparencia de la contratación pública.

Logo SECOP Foto: Secop / Web

Falta disciplinaria gravísima

El Ministerio Público consideró que la exfuncionaria, “posiblemente desconoció los deberes funcionales de su cargo y vulneró los principios de publicidad y transparencia, por lo que de manera provisional calificó la presunta conducta como falta disciplinaria gravísima cometida a título de dolo”.

En la misión de controlar las posibles irregularidades en la contratación con dineros públicos, el Estado colombiano emitió la Ley 1150 de 2007, la cual, en su artículo 3, establece el SECOP como el único punto oficial de información y difusión electrónica para toda la contratación realizada con dineros públicos.

Posteriormente, se han emitido nuevas normas en la misma línea. Es el caso de la llamada Ley de Transparencia (1712 de 2014), en la que se obliga a los sujetos que administran recursos públicos a divulgar proactivamente su gestión contractual como información pública.

La contratación pública debe hacerse sobre la mesa, con total transparencia y participación de oferentes. Foto: Generada con IA.

Y no fue todo. En 2022 se emitió la Ley 2195 que, en su artículo 53 extendió esta obligación a las entidades con regímenes especiales o exceptuados, exigiéndoles publicar toda su actividad contractual en SECOP II sin importar su naturaleza jurídica.