Alicia Graham, madre de Inés de Bedout, la niña que fue envenenada con talio junto a su compañera de colegio, era la esposa del empresario Juan de Bedout y, de acuerdo con su historia clínica, también fue envenenada con talio. Su médico lo advirtió con contundencia: “Los anteriores resultados confirman, más allá de cualquier duda, envenenamiento por talio”.

La misma Alicia estaba convencida de la hipótesis del envenenamiento, se lo mencionó a sus amigas y se lo dijeron sus médicos. No había otra explicación para tales niveles de talio en su organismo: “Alguien me está tratando de matar”, advierten las conversaciones que Alicia sostuvo con sus familiares y amigos mientras luchaba contra las consecuencias del talio.

Alicia Graham, víctima de envenenamiento con talio. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA API

Durante meses, los últimos de su vida, Alicia escribió su tragedia en conversaciones con sus amigas y familiares. Alguien la quería matar; la envenenaron con talio. Ella misma contrató a un investigador para identificar quiénes estarían detrás del plan criminal. Los chats que conoció SEMANA detallan la estrategia para salvar su vida del veneno y saber quién lo estaba haciendo.

“Le pide con insistencia a Cristina que se consiga el dato de un investigador para hacerles un polígrafo a los empleados, para ver quién la está envenenando. Es un investigador con 30 años de experiencia. Ha tenido casos de envenenamiento de talio a mujeres”, señala un informe de un investigador que la familia de Alicia presentó a la Fiscalía.

Las pruebas, cinco años después, demostrarían no solo que se trató de un homicidio, sino que los resultados de laboratorio, que pudieron salvar la vida a Alicia y a las niñas, se “embolataron” en la Fundación Santa Fe. Una evidencia que SEMANA revela y que quedó engavetada de forma extraña en la Fiscalía, tal como ocurrió en la prestigiosa clínica.

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La Santa Fe advierte que hubo un “error” en el sistema interno que evitó descargar, junto a la historia clínica, el último resultado de laboratorio que confirmó el talio en el cuerpo de Alicia. Lo que no queda claro es por qué, con esa respuesta, días antes de la muerte de Alicia, no se adelantaron procedimientos médicos necesarios para salvarle la vida.

“La evidencia del envenenamiento existió, fue procesada de manera científica (arrojando niveles catastróficos) y fue exitosamente transmitida a la clínica. El ocultamiento probatorio ocurrió estrictamente dentro de la infraestructura de la FSFB (Fundación Santa Fe)”, señalan los informes.

Incluso después de la muerte o asesinato de Alicia, la prueba que nunca llegó a las manos de los médicos se hubiese convertido en la evidencia para iniciar una investigación por homicidio con Alicia Graham como víctima, pero solo hasta que la familia y sus abogados investigaron, se descubrió que la prueba con resultado positivo de talio no llegó a las manos de los médicos, no salió de la recepción de la clínica Santa Fe.

Frasco genérico de Talio. Foto: Gman73 - stock.adobe.com

“Se constató que el resultado objeto de indagación de esta petición efectivamente se encuentra archivado con la historia clínica de la paciente, por lo que al parecer, por un error al momento del descargue de la información de la historia clínica, por parte del área de archivos médicos, este documento no se incluyó para su envío”, explicó la Fundación Santa Fe, sobre el error que casi deja en impunidad el envenenamiento de Alicia.

El asesinato de las dos niñas en abril de 2025, en el apartamento de Juan de Bedout, envenenadas con talio, reabrió una herida en la familia de Alicia y recordaron que, mientras su hermana estaba hospitalizada en 2021, se practicaron al menos cuatro pruebas de laboratorio; dos confirmaron el envenenamiento con talio y una estaba desaparecida.

La familia denunció en la Fiscalía lo que en su criterio es un homicidio disfrazado de muerte natural. Están convencidos de que a Alicia Graham la asesinaron con talio, al igual que a las niñas. Contrataron a un investigador y, junto al abogado David Espinosa, entregaron un expediente completo a la Fiscalía; incluso reprocharon que, un mes después del asesinato de las niñas, De Bedout organizó una fiesta.

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“A todos les llamó la atención que, después del asesinato de Inés, Juan invitara a una fiesta en su casa, junto con su novia, así que lo confrontaron y les llamó la atención que él, primero, no estuviera muy preocupado por saber quién había matado a su hija y, segundo, que no se preocupara de la posibilidad de que otras personas estuvieran expuestas al talio”, revela un informe de los investigadores de las víctimas.

La investigación de la familia de Alicia y sus abogados llegó hace más de ocho meses al despacho de un fiscal de la unidad de vida en la seccional de Bogotá. Contiene declaraciones, audios, chats, respuestas de los laboratorios y de la Fundación Santa Fe, todo para avanzar en la investigación que parece atorada en ese despacho. No hay avances o indicios de actividad alguna, pese a ser un caso reconocido por todo el país y que involucró el asesinato de niñas y ahora, al parecer, de la madre de una de ellas.

Alicia Graham estaba convencida de que la “querían matar”, por eso contrató a un investigador para saber quién la estaba envenenando. Foto: ADOBE STOCK / FOTO: ÁLVARO TAVERA

La cronología

En diciembre de 2020, Alicia logró superar el cáncer y sus médicos confirmaron que no había rastros de la enfermedad; incluso su esposo, Juan de Bedout, programó un viaje a Europa para celebrar que derrotaron el cáncer. Las vacaciones de Alicia y su familia se fijaron para mediados de 2026, sin saber que apenas arrancaba su tragedia, el homicidio despachado en gotas de talio.

En enero de 2021, Alicia Graham se empezó a sentir mal, con dolores severos en el abdomen que incluso dificultaron su movilidad; no podía caminar por el dolor en cada pisada. Después de varias pruebas de laboratorio, su médico descubrió en su organismo niveles de talio que resultaron inexplicables.

Juan de Bedout fue denunciado por la familia de Alicia Graham. Zulma Guzmán tiene pendiente una imputación de cargos y la extradición. Foto: API / FOTO: ALEJANDRO ACOSTA

“El problema ahora es saber dónde lo ingirió. Déjame ver qué hacer. Es el segundo caso que veo en 45 años”, señalan las conversaciones entre el médico y Alicia, mientras explicaban los extraños resultados de laboratorio e iniciaban un tratamiento de urgencia para tratar de atajar el veneno en su sangre.

Alicia incluso pensó que el talio podría estar en el agua que consumía mientras permanecía en una finca de Ubaté, Cundinamarca, o “por un trago adulterado”. El veneno en su cuerpo no tenía explicación, pero el médico en sus conversaciones con Juan de Bedout dejó en claro que “en mi opinión, todo lo que tiene Alicia lo explica el talio, incluyendo el compromiso hepático”.

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Para finales del mismo mes y luego de otras pruebas de laboratorio, los niveles de talio en la sangre de Alicia estaban por debajo de la mitad de los primeros resultados. El tratamiento funcionó y Alicia viajó a los Estados Unidos por más de un mes. A su regreso a Bogotá y semanas antes de su viaje a Europa, los síntomas regresaron, también la preocupación de la víctima.

“Hace aproximadamente 15 días que llegué a Bogotá y me volvió lo que tenía en la barriga, poca sensibilidad cuando me toco ahí y rasquiña. Hace unos cuatro días, en las noches siento dolor en los pies; no es fuerte y puedo caminar, pero sí duele. En la medida en que va pasando el día, el equilibrio en las piernas se ve afectado. También tengo la sensación como de un pequeño corrientazo cuando me tocó la parte superior de las piernas”, le dijo Alicia a su médico.

Un mes después, los síntomas se incrementaron y con más fuerza. Alicia fue sometida a nuevos exámenes de laboratorio para descartar un nuevo envenenamiento con talio. La mujer fue hospitalizada y los resultados llegaron a la Fundación Santa Fe con una conclusión básica: “No detectable”.

Historias clínicas, informes de laboratorio y documentos hospitalarios hacen parte del expediente médico de Alicia Graham Sardi. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA

Documentos clínicos y de laboratorio aportan información clave sobre el caso de Alicia Graham Sardi y las investigaciones relacionadas con su estado de salud. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA

En las conversaciones que conoció SEMANA aparecen las que Juan de Bedout sostuvo con el médico de Alicia mientras ella estaba hospitalizada. El empresario resaltó los resultados negativos de talio y manifestó que esto le quitaba “un gran peso”, descartar que la estaban envenenando.

“Si bien genera muchas preguntas sobre el origen de su estado y la caída de pelo, desde otra perspectiva me quita un gran peso el poder descartar que la estaban envenenando a propósito. En fin, algo de tranquilidad”, señalan las conversaciones del empresario y que están en poder de la Fiscalía.

En la Fundación Santa Fe, una médico internista atendió a Alicia y no le creyó a ese resultado negativo. Ordenó nuevos exámenes mientras enfrentaban el estado crítico que hasta ese momento no tenía explicación. El 3 de agosto de 2021 se tomaron nuevas pruebas de laboratorio que la clínica remitió bajo los protocolos establecidos. Los resultados regresaron diez días después, pero algo extraño ocurrió.

Fachada de la Fundación Santa Fe de Bogotá Foto: NICOLAS LINARES / SEMANA

Esos resultados de laboratorio, la segunda muestra en menos de una semana y en medio de la hospitalización de Alicia, no los conocieron los médicos; incluso se advierte, no estuvieron en la historia clínica. Lo peor del asunto es que el resultado era positivo: Alicia estaba, otra vez, envenenada con talio y ese dictamen se quedó por fuera del tratamiento en la Fundación Santa Fe.

La familia de Alicia no entiende qué pasó con esos resultados, porque nadie los mencionó. Se concentraron en el supuesto cáncer que, según Juan de Bedout y de acuerdo con los chats en poder de SEMANA, su esposa tenía “hasta en los pies” porque “estaba totalmente invadida”, señalan las conversaciones entre De Bedout y la familia de Alicia.

Sin imputación

La fiscal Luz Adriana Camargo informó al país que “por ahora” no habrá imputación de cargos en contra de la única procesada por el asesinato de las dos niñas, Zulma Guzmán. Advirtió la jefe del ente acusador que “no quieren tener dificultades con los magistrados en Londres”, una posición que las víctimas reprocharon de inmediato al advertir que le están haciendo un favor a Guzmán.

“Las declaraciones de la fiscal denotan desconocimiento y no muestran un compromiso con las víctimas y la verdad; un caso como este hace que la sociedad reclame justicia y verdad, y una postura como esta, que en vez de buscar soluciones lo que hace es decir ‘no vamos a imputar’, parece que estuviera queriendo ayudar a Zulma y no a la administración de justicia”, dijo el abogado David Espinosa, representante de víctimas.

David Espinosa, abogado de las víctimas. Foto: Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.

El abogado resaltó la preocupación con los hallazgos de los investigadores, principalmente lo que ocurrió con los resultados de laboratorio que confirmaron el talio en el cuerpo de Alicia Graham y que misteriosamente se perdieron. Insistió en que no hay explicación clara sobre lo que ocurrió con esas pruebas que claramente habrían reescrito esta tragedia.

“Si hubiera llegado antes de su fallecimiento, se habría salvado la vida de Alicia y, si hubiese fallecido, por lo avanzado de la intoxicación, por lo menos se habría establecido que no era natural y se hubiese abierto un proceso penal para saber quién la estaba envenenando, de dónde salió el talio y hasta evitado la tragedia que ocurrió cinco años después con las niñas”, advirtió el abogado.

Las víctimas hacen un llamado al Gobierno y a la Fiscalía para que cumplan su labor en el sentido de adelantar todos los trámites de cara a la extradición de Zulma Guzmán. Dicen que parece complejo, pero que, con voluntad, podrían explicar en el Reino Unido la importancia de presentar a esta mujer ante la justicia de Colombia.