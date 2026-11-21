En la recta final del Gobierno Petro, los más jugosos convenios interadministrativos fueron suscritos por el Ministerio de Minas y Energía, en cabeza de Edwin Palma, con el fin de llevar energía con paneles solares a las comunidades. Formaban parte de las principales promesas del entonces presidente, que incluso quedaron consignadas en su Plan Nacional de Desarrollo.

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Pero estos convenios están en el ojo del huracán por denuncias de presuntas irregularidades. La actual ministra de Minas, María Nohemí Arboleda, puso la lupa sobre el proyecto de más de 300.000 millones de pesos que se ejecuta en Uribia y Maicao, en La Guajira, ante los retrasos, las denuncias de instalaciones en viviendas deshabitadas y las averías en los sistemas.

A su vez, la Procuraduría anunció vigilancia preventiva sobre los 4,2 billones de pesos de Colombia Solar, asignados a Gecelca, para verificar la idoneidad de los contratistas, la concentración de proveedores y la ejecución de los recursos.

SEMANA conoció que el proyecto de comunidades energéticas que se lleva a cabo en el departamento de Putumayo, con una inversión de más de 63.700 millones de pesos y que prometía soluciones energéticas a 2.006 hogares, también presenta presuntas irregularidades y está al borde del incumplimiento porque la fecha de finalización del contrato es el 30 de noviembre de este año.

Los recursos quedaron en manos de Gestión Energética SA (Gensa), con la que la cartera suscribió cuatro contratos interadministrativos el 9 de diciembre de 2025, uno por cada municipio: Valle del Guamuez, Villagarzón, San Miguel y Puerto Guzmán. La empresa agrupó su ejecución en un solo contrato de obra por 57.838 millones de pesos, firmado el 6 de mayo de 2026 con el Consorcio Putumayo Solar, único proponente de la convocatoria.

Edwin Palma, exministro de Minas y Energía. Foto: presidencia

SEMANA conoció que el proyecto, que ya fue prorrogado por los retrasos, aún tiene al 80 por ciento de los beneficiarios desconectados. Según cifras de Gensa, al 19 de noviembre solo el 13 por ciento de los usuarios de Puerto Guzmán contaba con sistemas solares funcionando. En Valle del Guamuez, la cobertura apenas alcanzaba el 14,74 por ciento; en Villagarzón, el 18,43 y en San Miguel, el 64,52.

En total, apenas 401 de los 2.006 usuarios previstos tenían sistemas en operación, lo cual significa que solo el 19,9 por ciento de los beneficiarios cuenta con las soluciones energéticas prometidas.

Pese a este retraso, SEMANA conoció que Gensa ya giró más de 26.000 millones de pesos al consorcio encargado de ejecutar las obras. La firma confirmó que el desembolso corresponde al pago anticipado del 45 por ciento del contrato, mientras el 80 por ciento de los beneficiarios sigue esperando sistemas que funcionen.

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Gensa le dijo a SEMANA que, aun cuando apenas el 20 por ciento de los beneficiarios cuenta con sistemas funcionando, el avance general de la obra ronda el 49 por ciento: reportó un 51 por ciento en Valle del Guamuez, un 44 por ciento en Villagarzón, un 59 por ciento en San Miguel y un 34 por ciento en Puerto Guzmán. Sin embargo, al 19 de noviembre seguían pendientes de entrar en operación 613 de las 719 soluciones previstas en Valle del Guamuez, 239 de las 293 en Villagarzón, 77 de las 217 en San Miguel y 676 de las 777 en Puerto Guzmán. En total, 1.605 de los 2.006 hogares aún esperaban sus paneles.

Contratos enredados

La supervisión de los cuatro contratos se le asignó a Víctor Paternina, entonces viceministro de Energía y hombre de confianza de Edwin Palma. Paternina también fue gerente de Proyectos de Air-e durante la intervención de Palma, una gestión bajo sospecha por irregularidades contractuales.

Entre la firma de los contratos con el Ministerio de Minas y la apertura de la convocatoria de obra pasaron 98 días. Los interesados tuvieron apenas dos días de plazo para asistir a las visitas obligatorias. El proceso se abrió el 17 de marzo y exigió recorridos simultáneos en Valle del Guamuez y Puerto Guzmán el 19, seguidos de una reunión en Manizales el 20.

Para las visitas debían tener el consorcio conformado y haber pagado 57 millones de pesos no reembolsables. Al cierre, el 13 de abril, solo se presentó una oferta por 649.377 pesos, una cifra muy inferior al presupuesto de 57.839 millones de pesos.

En realidad, las reglas previas limitaban grandes descuentos. El pliego establecía que serían rechazadas las propuestas cuyo valor estuviera un 5 por ciento o más por debajo del presupuesto oficial.

1.605 de los 2.006 hogares aún esperaban sus paneles. Foto: Suministrada / API

El contrato se firmó el 6 de mayo y la obra arrancó el 21, con fecha de terminación el 31 de julio. Los retrasos aparecieron pronto, dado que, al 4 de junio, San Miguel registraba un 9 por ciento de ejecución frente al 36 por ciento programado; Puerto Guzmán, apenas un 5 por ciento frente al mismo 36 por ciento.

El día del vencimiento, Gensa y el constructor firmaron un otrosí que amplió la obra hasta el 30 de noviembre. Los cuatro contratos entre el Ministerio y Gensa, por otro lado, fueron prorrogados hasta el 31 de diciembre.

Uno de los soportes de la prórroga proyectaba un avance del 10 por ciento al 31 de julio, del 60 por ciento al 22 de septiembre y del ciento por ciento al 30 de noviembre. Sin embargo, Gensa reportó alrededor del 49 por ciento en su respuesta de noviembre, todavía por debajo de lo previsto para septiembre.

Detrás de las obras está el Consorcio Putumayo Solar, integrado por Engycol Group (40 por ciento), Maxserin (25), Óscar Jairo Muñoz Benavides (20) y Celec (15 por ciento). La interventoría, por 3.144 millones de pesos, también se adjudicó con una sola oferta y quedó en manos de Franquicias de las Américas (70 por ciento) y Erazo Torres Group (30 por ciento).

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Los registros mercantiles muestran una concentración en el municipio de Orito, Putumayo. Allí tienen domicilio Maxserin, Celec y Muñoz, que suman el 60 por ciento del constructor, al igual que Erazo Torres Group, integrante del interventor. Engycol Group figura en Valle del Guamuez.

Además, un dato del expediente plantea dudas sobre la independencia de la interventoría. En la solicitud de adquisición, el consorcio encargado de vigilar las obras aparece con el correo obrafranquicias@maxserin.com, cuyo dominio corresponde a Maxserin, una de las empresas que debía supervisar.

Exviceministro Víctor Paternina. Foto: Suministrada / API

En respuesta a SEMANA, Gensa aseguró que las demoras se deben a la situación de orden público en Putumayo: “Se han presentado externalidades en estos proyectos debido a situaciones de orden público, de amplio conocimiento por la opinión pública, lo que ha generado restricciones de movilidad para el personal operativo y para el transporte de materiales hasta los usuarios finales”.

“La interventoría confirma que, durante la ejecución de los proyectos, las condiciones de orden público y seguridad presentes en el área de influencia han condicionado el desplazamiento del personal técnico y el ingreso a determinadas zonas rurales de los municipios, afectando la programación de visitas, actividades de replanteo, distribución de materiales y labores constructivas”, manifestó.

Además, aseguraron que la obra partió con incumplimiento porque la interventoría estaba en proceso de “compra de equipos nacionales e importados”.

El contrato, que ya presentaba prórroga por retrasos, está a punto de incumplirse. Foto: Suministrada / API

“En ese periodo se trabajaba paralelamente en campo en los procesos de socialización y replanteo de usuarios en las comunidades beneficiadas”, respondió Gensa.

Edwin Palma, en conversación con SEMANA, aseguró que los proyectos presentan retrasos porque “solo hasta este mes les autorizaron los desembolsos”, pese a que en Putumayo ya existía un giro de casi el 50 por ciento.

Entre la firma de los contratos con el Ministerio de Minas y la apertura de la convocatoria de obra pasaron 98 días. Foto: Suministrada / API

“Hace tres meses esto está en manos de una nueva administración. La pregunta es qué han hecho ellos para garantizar la correcta ejecución de estas obras que dejamos en ejecución”, dijo, y agregó que “lamentaría que los contratos no llegaran a su fin”.

Quedan apenas diez días para el vencimiento previsto del contrato de obra, y el 80 por ciento de los beneficiarios sigue sin sistemas funcionando. Como en La Guajira, el panorama apunta al incumplimiento, pese a la prórroga y a los más de 26.000 millones de pesos ya girados. ¿Quién responde por esos recursos y por las familias que siguen esperando la energía prometida?