Jose Arturo Medina, el juez de Arauca que criticaron en redes sociales por su apariencia física, respondió a través de un comunicado en el que se defendió y contó algunos de los diplomas que ostenta en su hoja de vida que le permitieron llegar al cargo.

Alcaldía de Arauca rompe el silencio a las críticas por la apariencia de un juez posesionado

Medina fue designado como juez quinto administrativo del circuito de Arauca por el Tribunal Administrativo de Arauca-Arauca.

Para su posesión oficial, tenía un corte al estilo mohicano y se vistió de jean y camiseta polo, hecho que le ocasionó miles de críticas y burlas en redes sociales que la misma Alcaldía rechazó a través de un comunicado en la noche del pasado miércoles.

Doctor José Arturo Medina Arguello y alcalde de Arauca, Juan Qüeza, respectivamente. Foto: Alcaldía de Arauca - API

Desde la Alcaldía aseguran que el hombre cuenta con los diplomas suficientes para ostentar tal cargo y, en esa misma línea, el protagonista de la historia, José Arturo Medina, respondió a sus contradictores a través de un comunicado oficial.

El comunicado oficial de José Arturo Medina

El juez posesionado inició su respuesta revelando que es ibaguereño “y, como todos, criado con convicción de que el esfuerzo y el empeño son las herramientas propias para proyectar y alcanzar metas”.

Confirmó que estudió Derecho y, entre los cargos que ha ostentado desde hace más de 15 años, destacan:

Sustanciador de un juzgado municipal de pequeñas causas laborales.

Secretario, sustanciador y profesional universitario grado 16 en un juzgado administrativo de circuito.

Entre otros puestos y procesos que le permitieron llegar a Arauca, Medina aseguró que su compromiso “es ejercer con dignidad que merece el cargo una administración de justicia recta, eficaz y oportuna” y que quiere ser reconocido por su trabajo.

Doctor José Arturo Medina Arguello y alcalde de Arauca, Juan Qüeza, respectivamente. Foto: Alcaldía de Arauca - API

“Siempre me gustó leer y valoraba la función del derecho en un establecimiento de un Estado”, dijo el nuevo juez administrativo de Arauca.

Finalmente, agradeció a Dios y, luego de que presentó su honorable hoja de vida, manifestó su deseo de “seguir prestando servicio público de más alta calidad” para que también se sienta orgullosa su familia, que está compuesta por su hija, pareja, madre, padre y hermano.