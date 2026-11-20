Este viernes, 20 de noviembre, fue el quinto día consecutivo de lluvias en Medellín, con un balance de tres árboles caídos y la suspensión temporal del partido de fútbol profesional entre el Deportivo Independiente Medellín (DIM) y el Santa Fe de Bogotá, que quedó 1-0 para los locales.

Según el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres del Distrito (Dagrd), las fuertes precipitaciones provocaron tres en emergencias por caídas de árboles en el corregimiento San Antonio de Prado, en el sector de La Aguacatala, en El Poblado, y en el Doce de octubre.

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En ninguno de estos casos se presentaron personas lesionadas, dijo esa entidad.

Debido a las precitaciones, se está realizando un monitoreo permanente a los diferentes afluentes del Distrito a través del Sistema de Alerta Temprana (Siata) para gestionar de la mejor manera la atención de riesgos.

Desde el lunes, 16 de noviembre, en Medellín ha estado lloviendo. El día de las mayores emergencias fue el miércoles, cuando tres casas, dos de ellas de madera, colapsaron en el sector de Llanaditas, en el oriente de la ciudad.

Inundaciones por emergencias provocadas por las lluvias en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

Las fuertes precipitaciones de ese día, según el Dagrd, también provocaron inundaciones en vías públicas, principalmente en el suroriente de la ciudad, en los sectores de Patio Bonito, la avenida Las Vegas y la glorieta de Monterrey.

A través de la línea 123, indicaron, se recibieron cerca de 60 reportes de emergencias, relacionados con la acumulación de agua en estos corredores viales, y cuatro vehículos resultaron afectados de manera directa.

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Por ahora, los pronósticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) para este fin de semana comprendido entre el viernes 20 y el domingo 22 de noviembre en Colombia vaticinan más agua en diferentes zonas del país.

Durante estos días se esperan lluvias de moderadas a fuertes, algunas acompañadas de tormentas eléctricas en tardes y noches, sobre el centro y sur de la región Caribe, las regiones Andina y Pacífica, y el oriente de la Amazonía, frente a tiempo seco y altas temperaturas en el resto del país.

Según el Ideam, en Bogotá habrá abundante nubosidad con lluvias moderadas en las tardes y ligeras en las noches en el norte, suroriente y occidente (entre 9 °C y 22 °C), mientras que en San Andrés y Providencia predominará el tiempo seco el sábado y domingo tras lluvias ocasionales el viernes.