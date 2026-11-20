La aerolínea Avianca emitió un comunicado oficial para los pasajeros afectados por los cierres temporales en los aeropuertos de Bogotá y Medellín hoy 20 de noviembre de 2026.

Hay problemas en el aeropuerto El Dorado de Bogotá: neblina genera cierres en la pista y retrasos en los vuelos

Avianca informó que, debido a estos cierres durante las horas de la mañana del viernes, algunos vuelos podrían presentar cambios.

Los cierres que se registraron este viernes fueron debido a condiciones meteorológicas, específicamente neblina y baja visibilidad, con pronósticos de lluvias a lo largo de la jornada.

La aerolínea emitió un comunicado oficial luego de los cierres temporales de hoy. Foto: Avianca - API

En su comunicado oficial, la aerolínea señaló que está trabajando de forma coordinada con las autoridades para mantener la continuidad de las operaciones y minimizar las afectaciones para los pasajeros.

Asimismo, anunció la habilitación de un plan de protección que incluye cambio de vuelo según disponibilidad y sin cobro de penalidad.

La aerolínea invitó a los pasajeros afectados a consultar el estado de su vuelo en la página web o aplicación oficial para revisar los ajustes y alternativas de reacomodación.